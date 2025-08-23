La alineación del Barça ante el Levante

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ya ha facilitado el once inicial con el que se enfrentará al Levante en la segunda jornada de LaLiga. El técnico blaugrana ha realizado 2 cambios para vencer al cuadro granota en el Ciutat de València. Casadó entra por De Jong, mientras que Rashford lo hace por Fermín. Unos cambios que conllevan a un cambio de sistema.

De entrada, en la portería se mantiene Joan Garcia, quien se estrenó manteniendo su portería en blanco en Son Moix. En la defensa, una de las dudas era en lateral derecho, entre Eric Garcia y Jules Koundé. Flick se ha decantado finalmente por Eric. En el centro no había dudas con Araujo y Pau Cubarsí, mientras que Balde se sitúa en el carril zurdo.

Un cambio obligado era el del medio centro a causa de la ausencia de un Frenkie de Jong que ha sido padre por segunda vez y apenas ha entrenado duarnte la semana. Casadó es su recambio en el puesto por delante de la zaga. Pedri será el jugador que le acompañe en la creación, con Raphinha en la media punta en lugar de Fermín López.

Por tanto, el sistema será un tanto diferente, con un doble pivote más marcado con Casadó y Pedri, mientras que Raphinha estará por detrás de los tres delanteros. Un planteamiento todavía más ofensivo que el habitual en Hansi Flick.

Lewandowski, en la recámara

El tridente ofensivo no será el mismo que en la primera victoria del campeonato, pese a que Robert Lewandowski ha recibido el alta médica. El polaco no está todavía al cien por cien y Flick se lo guarda como un cartucho de lujo para la segunda parte.

Ferran Torres ha demostrado ser un '9' de garantías y será la referencia ofensiva, flanqueado por los intocables Lamine Yamal y la gran sorpresa de Rashford.

De esta manera el once del Barça será el compuesto por Joan Garcia, Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

Un equipo de plenas garantías para sumar los seis puntos y seguir en el primer puesto de la clasificación. Un lugar que está defendiendo después de ser campeón la pasada campaña de manera brillante.