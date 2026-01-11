¡La alineación del Barça para el clásico! Así lo han decidido los lectores de SPORT

La afición del Barça lo tiene bastante claro. A pocas horas de que el equipo de Hansi Flick se juegue la Supercopa de España ante el Real Madrid en Jeddah, la encuesta realizada por SPORT dibuja un once muy definido para la final, con pocas concesiones a la duda y un mensaje directo para el técnico alemán sobre lo que espera ver el barcelonismo una vez salten los equipos al césped del King Abdullah.

En la portería no hay debate. Joan Garcia arrasa con el 97,1% de los votos y se consolida como el portero elegido por la mayoría para el clásico. Ter Stegen apenas alcanza el 1,5%, confirmando que el relevo bajo palos ya es una realidad asumida por la afición culé pese al peso histórico del capitán, el rendimiento del de Sallent no deja dudas. Es indiscutible.

La defensa refleja continuidad respecto a la semifinal. Pau Cubarsí es el más votado con un 24,3%, seguido muy de cerca por Alejandro Balde (24,2%) y Jules Koundé (24,1%). El cuarto puesto en la línea defensiva sería para Eric Garcia, que alcanza el 21,1% de los apoyos. Muy lejos quedan Gerard Martín (5%), Araujo (1,1%) y Jofre (0,3%). El mensaje es claro: el bloque que funcionó ante el Athletic es el que debe repetir, con Eric asentado atrás y no en el centro del campo.

En la medular, el tridente elegido también tiene nombres propios. Pedri lidera las votaciones con el 32,5%, confirmando su condición de pieza capital. Le acompañarían Fermín López (28,1%) y Frenkie de Jong (27,7%), dejando fuera a Dani Olmo (7,8%) y al resto de alternativas como Marc Bernal, Casadó, Dro y Tommy Marqués. La afición apuesta por el control y la sutileza de la pareja del neerlandés con el canario, sumando la llegada y el gol del jugador de El Campillo.

Olmo, Lamine, Fermín y Eric celebran un gol del Barça / Valentí Enrich

Arriba, Flick debería apostar por el que este año se ha confirmado como su tridente de lujo, con un cambio respecto al año pasado. Raphinha (33%) y Lamine Yamal (31,3%) son indiscutibles tras su impacto en semifinales. El tercer puesto es para Ferran Torres (17,4%), por delante de Robert Lewandowski (13,1%), lo que refleja que muchos priorizan la movilidad y presión del Tiburón antes que la presencia y el olfato infalible del polaco, que pese a estar en forma llega lejos de su mejor versión para un partido de élite como una final.

EL ONCE DE LA AFICIÓN DEL BARÇA

Así, el once más votado por la afición sería un 4-3-3 con Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; Pedri, Frenkie, Fermín; Raphinha, Ferran y Lamine. Un equipo reconocible, continuista con respecto a las semifinales con el único cambio de Lamine Yamal por Bardghji. Para ganar esta Supercopa, no hace falta inventar nada, solo mantener el nivel mostrado ante el Athletic.