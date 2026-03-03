Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alineación del Barça ante el Atlético en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey

Hansi Flick ya ha facilitado el once que se medirá al cuadro colchonero en el intento de remontada para llegar a la final copera

Cancelo es la sorpresa en el lateral izquierdo del Barça

Jordi Gil

El FC Barcelona ha confirmado la alineación con la que se medirá al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinal de la Copa del Rey. Hansi Flick ha planteado un once con clara vocación ofensiva con la intención de remontar el 4-0 sufrido en el partido de ida disputado en el Metropolitano.

Flick tiene las bajas por lesión de De Jong y Lewandowski, que se unen a la del sancionado Eric Garcia. A ellos se unen los lesionados de larga duración Christensen y Gavi, quien está más cada día más cerca de volver a los terrenos de juego.

El Barça compensa estas ausencias con el regreso al once de un jugador imprescindible como es Pedri González. También ganará en verticalidad con la presencia de Joao Cancelo por la banda izquierda en sustitución de Balde.

Bernal estará en la sala de máquinas como faro del equipo ante las ausencias de Eric Garcia y de De Jong, mientras que en ataque se sitúa el tridente habitual con la baja de Lewandowski. Lamine, Ferran y Raphinha serán los tres puntales del equipo.

FC Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine, Ferran Torres y Raphinha.

