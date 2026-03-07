La alineación del Barça ante el Athletic Club de la jornada 27 de LaLiga

El Barça se mide al Athletic Club en un partido crucial para mantener la ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la tabla clasificatoria. El conjunto barcelonista saldrá con un once plenamente competitivo, aunque también pensando en el partido del martes de la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Newcastle en Saint James' Park.

El cuadro blaugrana tiene las bajas de Balde y Koundé en los laterales, lo que obliga a cambios, además de Frenkie de Jong. Gavi, por su parte, está en la última fase de su recuperación y, aunque viajará a tierras británicas, todavía no está preparado para jugar. Tampoco lo está el danés Andreas Christensen, cuya lesión es de larga duración.

La buena noticia es el regreso de Eric Garcia, quien cumplió un partido de sanción en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Eric permite tener un seguro de vida ya sea en la defensa o en el centro del campo.

En esta ocasión jugará atrás ya que Marc Casadó ocupará la posición de pivote, tal y como ha avanzado SPORT. La medular será de la casa con Bernal junto a Casadó, mientras que Olmo ocupará la media punta. Por tanto, Pedri descansa.

Quién coge oxígeno en ataque es Raphinha, que estará en el banquillo, y Rashford sale de inicio junto a Ferran Torres y Lamine Yamal. Flick aún no ha apostado por Robert Lewandowski, quien debe jugar con una máscara por una fractura en el pómulo del ojo izquierdo.

FC Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Bernal, Casado, Olmo, Lamine, Ferran i Rashford