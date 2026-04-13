Alfredo Santaelena, sobre su surrealista fichaje por el Atlético: "Estaba en la ducha, Jesús Gil picó al vestuario y me dijo que estaba fichado"

Nos queda ya algo lejos, pero si hubiera que elegir a un presidente especialmente controvertido, polémico y 'showman' seguramente la mayoría de elecciones se dirigirían hacia la figura de Jesús Gil y Gil. Pasa el tiempo, pero los documentales y los 'sketchs' que protagonizó el antiguo propietario del Atlético de Madrid siguen siendo canela en rama.

Gil fue alcalde de Marbella y presidente de su 'Atleti' al mismo tiempo. Estuvo 16 años al frente de la entidad rojiblanco y dejó momentos memorables, como el mítico bofetón al presidente del Compostela, José María Caneda. Otro personaje que merecería un reportaje aparte para él solito.

Alejado de los estándares

Gil se alejaba de lo convencional. Durante su etapa el club tuvo una infinidad de entrenadores. Fichajes estrambóticos y también títulos y éxitos, ojo. Una de esas contrataciones inverosímiles que realizó durante su etapa como máximo mandatario fue la de Alfredo Santaelena.

El primer título de Jesús Gil como presidente

El exfutbolista madrileño, que sigue ligado al club como parte de su equipo de leyendas, ganó dos Copas del Rey con la camiseta colchonera. En una de ellas, además, marcó un gol clave. Uno de esas Copas, por cierto, la de 1991, fue el primer título de Gil como presidente.

Gil y Gil, en un reportaje con la ropa de su Atlético / EFE

Alfredo explica para SPORT cómo se concretó su incorporación al Atlético: "Fue muy directo. Tras un partido benéfico en el antiguo estadio de La Alhóndiga entre Getafe y Atlético, yo estaba en la ducha, desnudo, cuando picaron a la puerta del vestuario y gritaron: “¿Dónde está Alfredo?” Salí con la toalla y las chanclas. Era Jesús Gil y me dijo: “Mañana quiero que estés en el Calderón. Ya eres jugador del Atlético de Madrid.” Así, sin más. Al día siguiente fui al Vicente Calderón, claro...".

¿Y si le hablarán a Jesús Gil y Gil del 'fair play'?

Una historia más de un personaje único e irrepetible. Ya no existen figuras así en el fútbol español. Básicamente, porque los tejemanejes que se hacían por aquel entonces están hoy en día mucho más monitorizados y controlados. ¡Ai si le hablarán a Gil y Gil del 'fair play' y la masa salarial!

"Tengo muy buen recuerdo de mi etapa en el Atlético. Estuve cinco temporadas, gané dos títulos y fui importante, incluso marcando en finales de Copa. Marqué goles importantes, por ejemplo en una final contra el Betis. Son momentos únicos. Especialmente el gol del año 91, el primer título de esa etapa, fue algo increíble para mí y para la afición", explica Alfredo. No fallará en su localidad en la vuelta contra el Barça este martes en el Metropolitano.