Alfonso Pérez, el ex del Barça ‘desbautizado’ del Coliseum de Getafe

El Getafe-Barça de este sábado es el número 23 que se juega oficialmente en el campo azulón. Un estadio denominado Coliseum Alfonso Pérez desde su inauguración, en agosto de 1998, hasta el 4 de octubre de 2023, cuando el ayuntamiento de la localidad madrileña decidió quitar el nombre del futbolista de la denominación del recinto.

Fue una decisión política después de una entrevista concedida por el exfutbolista al diario ‘El Mundo’, en la que opinó sobre el fútbol femenino. “Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación”, manifestó Alfonso.

Fachada del Coliseum Alfonso Pérez que ya no se llama así / EUROPA PRESS

Pese a que posteriormente el propio futbolista intentó matizar sus palabras –“ya me gustaría que los sueldos pudieran equipararse, pero ahora no se genera para ello”, explicó en ‘El Cafelito’ de Josep Pedrerol-, la decisión fue ratificada, en base a una disposición que permitía cambiar el nombre del recinto a Coliseum a secas, pensando en la aparición de un sponsor que figurara en la denominación. Un sponsor que, a día de hoy, aún no ha llegado.

Nunca fue azulón

Lo cierto es que la denominación del estadio había sido motivo de contraste de opiniones casi desde el minuto cero. Pese a que Alfonso es natural de Getafe, nunca llegó a jugar con el actual club ni con su antecesor en el tiempo, el desaparecido Getafe Deportivo. Se formó en la cantera del Real Madrid hasta llegar al primer equipo. Después, jugó en el Betis en dos etapas diferentes y también en el Olympique de Marsella, donde recaló cedido… por el FC Barcelona.

Alfonso, en un Figueres-Barça durante su etapa blaugrana / PACO LARGO

Sí. Alfonso también fue delantero del Barça desde julio de 2020. Fue una de las peticiones de Llorenç Serra Ferrer al hacerse cargo del primer equipo blaugrana, que pagó al Betis 2.200 millones de la época, algo más de 13 millones de euros en la actualidad. Su llegada fue controvertida por su pasado blanco, pero Joan Gaspart, presidente blaugrana de la época, llegó a declarar en su presentación –con cierta ironía- que había fichado “a un barcelonista de toda la vida”.

Pese a su ‘gesto’ de cambiar sus habituales botas blancas por otras de color dorado, Alfonso solo vistió de blaugrana una temporada y media de las cuatro que había firmado. Sin apenas oportunidades desde que Carles Rexach relevó a Serra Ferrer como técnico, en enero de 2002 se marchó cedido al Olympique de Marsella, aunque tampoco pudo brillar en la media campaña que estuvo a las órdenes de Albert Emon.

Vuelta al Betis y final

En el verano de 2002, el Barça le volvió a ceder al Betis, club que volvería a incorporarle, ya como agente libre, hasta que a finales de la temporada 2004-2005 decidió retirarse. En su palmarés figuran dos Copas del Rey. Una con el Real Madrid en 1993 y otra con el Betis en 2005, además de la Liga 93-94 y la Supercopa de España de 1994, ambas con el conjunto blanco.

Alfonso, a la derecha, celebrando la Copa del Rey de 2005 con el Betis / EFE

Fue 38 veces internacional con la selección absoluta de España, con Javier Clemente al frente. Marcó 11 goles, uno de ellos especialmente recordado. Fue el 20 de junio de 2000, en el Jan Breydelstadion de Brujas, en partido de la fase de grupos de la Eurocopa contra la extinta Yugoslavia. Alfonso ya había marcado el primer tanto, pero España llegó al minuto 90 perdiendo 3-2. Y después de que Gaizka Mendieta transformara un penalti, el getafense aprovechó una asistencia de cabeza de Isma Urzaiz para certificar la remontada española con un inolvidable 3-4. Fue solo un mes antes de ficha por el Barça.

Oro en Barcelona’92

Sin embargo, su gran éxito con España fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992. Formó parte de aquella selección de los Toni, Guardiola, Luis Enrique, Kiko y compañía, a las órdenes de Vicente Miera y Ladislao Kubala. Alfonso disputó cinco de los seis partidos del torneo, incluida la final en el Camp Nou contra Polonia, con triunfo español por 3-2.

Alfonso Pérez Muñoz, con la medalla de oro de Barcelona 92 / EFE

Quizá ese fuera uno de los argumentos que pesó en la decisión de los habitantes de Getafe en 1998, cuando el Ayuntamiento, a través de una publicación local, realizó una encuesta para ver qué deportista getafense podría dar nombre al flamante nuevo estadio, heredero del mítico campo de Las Margaritas, donde había jugado el Getafe Deportivo.

Los votantes podían elegir entre nombres como el de los exfutbolistas y entrenadores Luis Aragonés o Joaquín Peiró, pero el ganador fue Alfonso Pérez y, por lo tanto, el estadio recibió el nombre oficial de Coliseum Alfonso Pérez. Curiosamente, el delantero estaba aún en activo en aquella época, pero nunca llegó a jugar un partido oficial contra el equipo azulón en ‘su’ estadio. Tuvo una oportunidad, el 24 de octubre de 2004, en la primera temporada del ‘Geta’ en Primera División, en un Getafe-Betis que acabó 0-2, pero no entró en la convocatoria de Serra Ferrer. Al final de aquella campaña colgó las botas.

Voces discordantes

A medida que pasó el tiempo, algunos getafenses empezaron a cuestionar el nombre del estadio. Entre ellos, el propio presidente del club, Ángel Torres, con quien Alfonso mantenía una fría relación. Se le cuestionaba no haber jugado nunca de azulón y prácticamente no aparecer por la zona noble de ‘su’ Coliseum. Además, existía una cláusula en el acuerdo sobre la denominación del recinto por la cual su nombre podría variar si apareciera un sponsor.

Y así se llegó a finales de 2023, cuando el Ayuntamiento de Getafe aprobó el cambio de nombre del estadio, pasando a ser denominado únicamente como Coliseum. Fue a propuesta del grupo municipal de Podemos y ratificado en votación por lo ediles del PSOE, partido de la actual alcaldesa, Sara Hernández Barroso. En total, 12 votos a favor del cambio, dos en contra -por parte de los representantes de VOX- y abstenciones de los regidores del PP y Más Madrid.

Alfonso Pérez aclara sus controvertidas palabra respecto al fútbol femenino / Twitter

Fue una decisión consensuada entre el consistorio y el propio Getafe CF, club que tiene cedida la gestión del recinto por parte municipal durante los próximos 40 años. Desde el propio ayuntamiento se dijo que Alfonso, en sus declaraciones, señalaba "la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad, y minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego".

Por lo tanto, el estadio de Getafe quedó ‘desbautizado’ y Alfonso Pérez ya no da nombre al recinto en el que el Barça, uno de los equipos en los que escribió su trayectoria futbolística, juega este sábado en LaLiga EA Sports. Se unió así a otros campos que perdieron -por diferentes motivos- su denominación, como el Luis Casanova de Valencia que volvió a ser Mestalla, el Ruiz de Lopera sevillano que recuperó su nombre de Benito Villamarín o el Ramón de Carranza gaditano que es ahora el Nuevo Mirandilla. Queda claro que en esto del fútbol casi nada es eterno…