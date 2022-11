Alfonseda: “Hay que proteger la historia y seguir al lado de los exjugadores”

El presidente de la Agrupació presidió la noche del viernes su último acto. Deja el cargo después de casi 20 años “¿Un deseo? Me gustaría que esos jugadores y jugadoras conocidos pudieran actuar como embajadores a nivel nacional e internacional”

Todavía embargado por la emoción de la sostenida ovación que se le tributó en su último acto como presidente de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, Ramon Alfonseda reflexionó sobre la emotiva jornada que había vivido en la noche del viernes. Al frente de la Agrupació desde marzo de 2003, el que fuera jugador del primer equipo azulgrana confesó que se va "contento", con "recuerdos imborrables" y "a disposición del futuro presidente".

"No me imaginaba un reconocimiento tan fuerte. Ha habido una gran unanimidad por parte del equipo masculino y femenino, del presidente Laporta y su directiva, del expresidente Artur Mas, de mis compañeros de junta... Las emociones han estado por encima de todo. Lo agradezco mucho porque hemos dedicado muchas horas a esto, pero el mejor premio, el más grande, es lo que yo he recibido de ellos y ellas. Es algo que no olvidaré nunca en la vida", confesó un emocionado Alfonseda.

Joan Laporta y Ramon Alfonseda en una imagen del Sopar Anual del pasado viernes | Javier Ferrándiz

"¿Si me voy con alguna asignatura pendiente? Lo he dado todo... Aunque siempre te vas con la idea de que se hubiera podido hacer también eso o aquello. Pienso, de todas formas, que los exjugadores y exjugadoras del Barça deben ser los auténticos embajadores del Club. Me gustaría que esos jugadores y jugadoras conocidos pudieran actuar como embajadores a nivel nacional e internacional. Esto me ha faltado terminarlo", reconoció.

Lo cierto es que Alfonseda deja el listón muy alto al próximo presidente. La evolución que ha experimentado la Agrupació desde 2003 hasta hoy ha sido espectacular: "La imagen que se tiene la Agrupació en España es de envidia sana. Siempre me lo han transmitido así a nivel español. Somos un orgullo de Agrupació, un modelo. Es verdad que nosotros tenemos un Club, no una Sociedad Anónima Deportiva. Los clubs, cuando se convierten en SAD, parece que no protejan tanto la historia. La importancia de que el Barça siga siendo un club nos ayudará a esta protección de la historia y seguir dando soporte a los exjugadores".

Unas 300 personas se dieron cita en el Sopar Anual de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona | Javier Ferrándiz

"La Agrupació es el jugador, la persona"

Alfonseda no tiene ninguna duda: "La Agrupació, antes que nada, es el jugador, la persona. Cuando entré, lo primero que quería era que la gente fuera feliz y ofrecer ayuda, económica, médica o laboral a quien lo necesitara. Lo conseguimos, aunque nos llevó algunos años. Ahora hemos añadido la formación. Eso es algo muy importante que me llevo. Pero ahora hay un plus: una vez conseguido esto para los exjugadores, estamos ayudando a la sociedad catalana, a la gente mayor, a recuperar la memoria, trabajamos con escuelas como Iese o Esade para poder comunicarnos con las empresas. Esto es formativo para nosotros, motiva a los jugadores para que suban de nivel, para que aprendan a nivel de idiomas, de comunicación... Hemos interpretado el fútbol para aplicarlo a la empresa. Damos trabajo a exjugadores".

Alfonseda, de todas formas, reconoce que todavía "queda mucho por hacer, por eso estoy a disposición del futuro presidente. Me gustaría que no hubiera elecciones, que hubiera un solo candidato y que siguiéramos todos una misma línea. Sería lo mejor", concluyó.

A la cita del viernes acudió un amplia representación de jugadores que defendieron la camiseta del primer equipo como Tente Sánchez, Jofre, Calderé, Torrent, Asensi, Esteban, Juanjo Carricondo, Zuviría, Artola, Julio Alberto, Mora, Moratalla, Okunowo, Ramos, Manolo, Vilà, Paco Martínes, Serna, Paredes, Orlandi...

Igualmente, hubo una gran representación de exjugadoras, entres las que destacaron las fundadoras de la sección, como Carme Nieto o Lolita Ortiz. También acudieron los hijos de Kubala y Kocsis, el doctor Ramon Cugat, Artur Mas, Josep Maldonado, Gerard Figueras...