Alfonseda: “El Barça tiene que ser el club que los socios quieran que sea”

Lejos de acomodarse en una meritada zona de confort, Ramon Alfonseda (Granollers, 1948) sigue al pie del cañón. Jugador del primer equipo azulgrana entre 1969 y 1973 y presidente de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona entre 2003 y 2023, el autor del gol que dio la Copa al Barça en 1971 afronta una nueva etapa como conferenciante motivacional. Sus disertaciones en escuelas de negocios buscan ayudar a personas y empresas a superarse, competir y compartir tomando el deporte, y concretamente el fútbol, como referencia e inspiración.

Usted no descansa...

Creo que no debo parar.

¿Qué nuevos retos tiene?

Antes de finalizar mi etapa en la Agrupació ya me había matriculado en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) en un curso que complementa mis estudios en Ciencias Empresariales.

¿Qué busca con esta acción?

Entrar en un mundo distinto, que sume a lo que había hecho antes. Aprendo cosas nuevas, me relaciono con gente que tiene inquietudes similares. Es una forma de sentirme vivo y de recordarle a la amenaza del Alzheimer que, si llega, lo haga lo más tarde posible.

Alfonseda, en otra de sus charlas motivacionales / D. M.

¿Cómo llega a dar este paso?

Hacía unos años el IESE [escuelas de negocios] me invitó para que complementara unas charlas de sus profesores, entre ellos Jaume Llopis, Miquel Lladó o Joaquim Vilà, y expusiera cómo se vivía el fútbol en el Barça y cómo transmitían sus valores. Esto fue como un despertar porque me hizo mejorar las presentaciones en público, el nivel de inglés y me abrió las puertas de ESADE, de la EU Business School, de la escuela MDE de Costa de Marfil y algunas empresas.

Ahora es un orador motivacional que vincula los valores empresariales y deportivos.

Sí. Siempre me ha gustado una frase que dijo Nelson Mandela: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”. Cierto. El deporte tiene una gran fuerza. A nivel nuestro, la frase se puede vincular entre el Barça y la empresa.

¿Porqué?

Todo lo que rodea al Barça, su sistema de juego, la formación, la educación y la Masia, puede vincularse directamente en la formación y mejora de ejecutivos. Y en eso estoy. Sigo las directrices que marcaron Michels, Cruyff o Guardiola, y ahora Xavi. Lo que decían y, dicen, es útil para otros sectores, como cuando hablan Simon Sinek o Steve Jobs. O como en su momento Sir Alex Ferguson, por poner un ejemplo del mundo del fútbol.

¿Los líderes de las empresas y del fútbol tienen puntos en común?

De eso se trata, de demostrar que desde el fútbol se pueden transmitir muchos valores y aprendizajes útiles para el mundo empresarial.

Lo relacionado con el Barça, ¿interesa aquí y en el extranjero?

Sí. El Barça siempre será el Barça, pero el Barça que la afición quiera que sea. No queremos un Barça en manos de una persona o una sola entidad, queremos un Barça democrático, cercano al socio y al exjugador. Queremos seguir siendo un club donde los socios sigamos siendo los propietarios y se nos consulte para decidir con una información veraz, actualizada y completa.

¿Qué es lo que más le preguntan del Barça cuando da las charlas?

Sobre todo, cómo se detecta y se transmite el talento, y cómo se desarrolla. Cómo se forma a una persona y cómo todo ello se puede aplicar a la empresa. La Masia es un medio para transmitir valores, una formación integral, a nivel táctico, técnico, estratégico y emocional de los jugadores. Me gusta repetir lo que dijo Pep: “La Masia no solo es una escuela de fútbol sino una escuela de la vida”. Pero para todos, los que llegan al primer equipo y los que no.

¿Existe la excelencia en fútbol?

En una ocasión leí que la excelencia era igual a la suma del talento, el esfuerzo y la humildad. Yo añado el concepto pasión. Tienes que querer a tu club, a tu empresa... Recuerdo una frase de Steve Jobs: “Si consigo que mis ejecutivos se enamoren de mi empresa, el resto será fácil”. Tienes que querer a tu club o a tu empresa y, como dice Jobs, enamorarte de tu trabajo.

Implementar un nuevo sistema de juego en fútbol equivaldría a un nuevo ‘business plan’ Ramon Alfonseda

¿Y cómo explica todo esto?

Empiezo con la llegada de Michels al Barça, cuando implementó un nuevo sistema de juego que en las empresas equivaldría a un nuevo ‘business plan’. Eso no todo el mundo lo aceptaba. Nos costó admitirlo y adaptarnos a los cambios, pero luego reconocimos que fue una gran experiencia y un buen aprendizaje, exactamente como cuando se implementa un nuevo ‘business plan’ en la empresa.

¿No tuvo suficiente con 20 años al frente de la Agrupació?

Sí, fueron más que suficientes, hasta excesivos diría yo. De la Agrupació me llevo un recuerdo imborrable. Estoy satisfecho de todo lo que hicimos con la junta directiva y los ejecutivos. Aprovecho para recordar que todos los presidentes y sus juntas directivas entre el periodo 2003-2023 nos ayudaron y aconsejaron a hacer una gran Agrupació. Fuimos un equipo. Y el nuestro era muy bueno, compuesto por exjugadores y profesionales que venían de otros campos y sectores. Es una lástima que no se haya querido continuar nuestra gestión, no soy partidario de la gestión presidencialista ya que no ayuda al crecimiento de la institución. Es importante que el presidente de la Agrupació sea conocedor de la historia del barcelonismo y de sus jugadores.

¿Qué le faltó por hacer como presidente de la Agrupació?

Siempre soñamos en llevar la marca Barça/Agrupació por todo el país haciendo acciones sociales y solidarias, ser un ejemplo para otras asociaciones a nivel mundial para que pudieran conseguir el apoyo de sus clubs, como nosotros tenemos el del Barça y sus jugadores, de los que recibimos el 0,5% de sus ingresos. Pero el objetivo prioritario es conseguir que los exjugadores reciban, siempre, la máxima atención a nivel formativo, económico, médico y deportivo.