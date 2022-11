Alfonseda: “La Agrupación trabaja para hacer un barcelonismo integral”

Es clave transmitir los valores del Barça aplicados a la Agrupación, como hicieron Gràcia, Vergés, Olivella... No pensaba estar 20 años... Hemos hecho mucho, pero también hemos recibido felicidad, agradecimiento. Y esto no tiene precio

Ramon Alfonseda afronta los últimos días como presidente de la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona. Tomó posesión del cargo el 24 de marzo de 2003 por aclamación y, casi 20 años después, dejará una Agrupación transformada y preparada para asumir los retos del futuro. El exjugador del primer equipo azulgrana entre 1969 y 1973 se va contento y satisfecho por el trabajo realizado y se pone a disposición del futuro presidente por lo que sea necesario.

¿Cuándo y cómo se despedirá?

El próximo 25 de noviembre, en la Cena Anual. Me gustaría que vinieran el máximo de exjugadores y exjugadoras, miembros de nuestra junta y representantes del Club para despedirme de todos. Mi mensaje será éste: si el nuevo presidente o el Barça me necesitan, estaré a su disposición.

¿Quién tomará el relevo?

Pues todavía no lo sabemos. Una vez convocadas las elecciones deberemos ver quién se presenta.

Alfonseda, ante la galería de presidentes de la Agrupación | Valentí Enrich

¿Se convocarán elecciones?

Las elecciones deben convocarse para que así lo recogen los Estatutos. Me gustaría que solo hubiera una candidatura y saliera por aclamación y que por lo tanto no hubiera elecciones. Pero si hay más de una, las elecciones serán en enero. Si así fuera me gustaría que los votantes valoraran nuestro trabajo, las horas que hemos dedicado, el cariño con el que hemos trabajado, las ayudas que hemos aportado y el futuro que tiene la Agrupación.

Y usted, ¿qué va a hacer?

Seré un socio más de la Agrupación, e intentaré colaborar con lo que pueda y se me pida. A nivel personal, hace unas semanas he empezado unas clases en el Campus de la Experiencia en la UIC, una formación académica dirigida a las personas mayores de 50 años. Me hacía mucha ilusión. Yo hice empresariales y soy ingeniero técnico, pero quería ampliar conocimientos en campos como los de la cultura, ciencia, historia y sociedad.

Ha empezado a desconectar.

No crea... Estoy en clase y pienso: ¿Esto que acaban de decir puedo aplicarlo a la Agrupación? El chip todavía lo tengo aquí y creo que nunca cambiará.

¿Por qué?

Porque hemos hecho esta Agrupación todos juntos y ahora, de repente, no puedes decir que lo dejas. Me haría feliz que el nuevo presidente me pida ayuda o consejo. Es mi mundo y lo seguirá siendo hasta que me vaya.

¿Se va satisfecho?

Muchísimo. No esperaba estar 20 años, pero han sido unos de los años más felices de mi vida. La gente me felicita porque hemos hecho muchas cosas; sí, vale, pero lo que he recibido es impagable: abrazos de agradecimiento, o ver que la gente está contenta y es feliz porque los ayudas... Esto no tiene precio. Es el mejor pago que puedes recibir en la vida.

¿Cuál fue su primera labor como presidente de la Agrupación?

Difundir lo que me transmitieron a mí exjugadores como Sígfrid Gràcia, Martí Vergés o Ferran Olivella. Aquella generación de exjugadores son los auténticos representantes de los valores del Barça aplicados a la Agrupación. Son un ejemplo para todos. Lo difícil ha sido esto: transmitir el sentimiento que ellos tenían a las futuras generaciones.

Sin olvidar nunca el principal objetivo, ¿verdad?

Cierto. Seguimos la línea de ayudar a los exjugadores a través de nuestra Fundación porque nunca dejaremos de hacerlo. Y para hacerlo mejor debíamos hacer crecer a la Agrupación en una vertiente más empresarial: buscar nuevos ingresos, llevar el barcelonismo a todas partes... Así crecimos de forma exponencial. Después profesionalizamos la Agrupación con personas que se dedicaran al cien por cien. Fue un acierto. Transmitimos una nueva imagen.

El presidente de la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona, el pasado miércoles 9, fecha en la que se realizó la entrevista | Valentí Enrich

Y desde entonces, siempre adelante.

Sí, también nos ayudó mucho el diario Sport con la publicación de un suplemento bimensual en el que se recogen nuestras actividades. El acuerdo con Barça TV también fue decisivo, así como poner en marcha las Folgues; las Trobadas, ahora Semana Barça Jugadores; los Talleres de la Reminiscencia o proyectos como "Engánchate al Deporte" o "Coach Values" para empresas. Las Trobadas, por ejemplo, nos permitieron reencontrarnos, recordar el pasado y empezar a construir una relación de presente y futuro. Provocaron emociones muy fuertes.

Y el Club, ¿qué papel ha jugado?

Todas las directivas han estado cercanas a nosotros. Han sido clave. Nosotros entendimos por dónde teníamos que crecer y que ese crecimiento debía ser beneficioso para el Barça, para el exfutbolista y para la Agrupación. Y uno de los momentos más determinantes fue cuando se acordó que los jugadores del fútbol profesional aportarían el 0,5% de su salario en la Agrupación. Esto nos permitió abrir mucho el abanico de apoyo mucho más allá de la ayuda directa. Sin esa aportación no estaríamos donde estamos ahora, seguro.

Los exjugadores siguen siendo la prioridad.

Sí. Nuestro propósito es ayudarles a todos y todas, así que también queremos presentarnos a aquellos jugadores y jugadoras que no llegaron al primer equipo y que hoy en día todavía juegan a otros clubs, para explicarles qué hacemos. Que vean que el fútbol se acaba y, entonces, puede que no tengan una carrera, una formación ni dinero. Es necesario que sepan que hay una Agrupación que les puede ayudar y orientar profesionalmente a nivel de formación para poder tener un entorno agradable, un trabajo y una seguridad económica.

¿Podría concretar?

Pretendemos que estas personas con pasado azulgrana se impliquen. Ya sea en un aspecto deportivo o representativo. También podrían ser embajadores. De la misma manera que hay exjugadores en el equipo Legends, hay exjugadores que podrían representar al Barça en Catalunya o en todas partes. No llevarían el escudo de nuevo al pecho, no vestirían directamente la camiseta, pero sí difundirían la marca Barça y ayudarían a hacer crecer al barcelonismo.

Alfonseda, delante de una imagen de la primera gran 'catedral' del fútbol azulgrana: Les Corts | Valentí Enrich

Pero no todo termina ahí.

La Agrupación trabaja para los exjugadores y exjugadoras del Barça, pero también para la sociedad. La de aquí y la de fuera. Antes salíamos para jugar al fútbol y ahora, además de jugar, hacemos clínics deportivos para transmitir los valores del Barça a través de la práctica deportiva, además de enseñar a jugar al fútbol; nos reunimos con alcaldes y gobernadores para explicar qué hace el Barça y cómo lo hace, y que es la Agrupación. Vamos a residencias para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer a través de talleres de reminiscencia, en hospitales a ver partidos de fútbol con pacientes de todas las edades. Hacemos un barcelonismo total, integral. La Agrupación es un gran embajador, anfitrión y portador de la marca Barça a nivel mundial.

Y abrieron sus puertas a las ex jugadoras.

Integrar un gran grupo de ex jugadoras en 2017 nos ayudó a crecer. Fue importante que las mujeres se incorporaran aceptando la normativa y el talante de la Agrupación. Hoy tenemos dos en la directiva, son ejecutivas en las empresas donde trabajan; tenemos mujeres en varias comisiones y eso nos da nuevas ideas, nuevas formas de ver a Barça y la Agrupación. Han entendido la Agrupación y nosotros hemos aprendido muchísimo de ellas.

¿Qué se debe mejorar en el futuro?

La Agrupación debe estar aún más al lado del Club, donde la necesite. Tener más relación con las peñas, con las instituciones catalanas, españolas y en el extranjero para que nos abran puertas para crear vínculos y ayudar a crecer al barcelonismo. La Agrupación es y será un gran embajador del barcelonismo en todo el mundo.

¿Volverá la Agrupación al Camp Nou?

Queremos volver, por supuesto. Y queremos pedirle al Barça un palco para nosotros, un espacio para ver los partidos, encontrarnos, hacer reuniones. También quisiéramos tener presencia en el Museo porque la Agrupación es parte de la historia del Barça y ayudamos a hacer grande al Club.

Usted empezó a jugar en el Barça en 1961...

Era muy joven. El primer día, el añorado Papi Anguera me dio unas botas de segunda mano que olían a betún y me dijo: “Ramon, estas son por tí —luego me enteré de que habían sido de Cayetano Re—. Piensa que antes de hacerte futbolista te haremos persona”. Fue el principio de esa transmisión de valores que hablábamos al principio. Entiendo que esto nos ha ocurrido a todos los que hemos jugado en el Barça.