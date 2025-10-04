Alexis propicia la paz entre el Barça y el Sevilla

Tras más de dos años con las relaciones rotas entre el Barça y el Sevilla, este domingo ambas directivas volverán a sentarse en la tradicional comida anterior al partido que jugarán los equipos que dirigen Hansi Flick y Matías Almeyda. El ágape tendrá lugar en el mismo Ramón Sánchez Pizjuán, pues el encuentro empieza a las 16.15 horas.

Los consejos que dirigen Joan Laporta y José María Del Nido Carrasco firman de esta forma la paz, algo que ha propiciado el chileno Alexis Sánchez. No directamente él, pero sí su fichaje por el Sevilla. El tocopillano jugó tres temporadas en el Barça, entre el 2011 y el 2014, dejando un buen recuerdo. Con 36 años, el pasado verano fichó por el Sevilla y Laporta le hizo una carta felicitándole y deseándole lo mejor. “Apreciado Alexis, deseo manifestarte, en nombre de la Junta Directiva del FC Barcelona y en nombre propio, nuestra más sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para desearte todo tipo de éxitos en esta nueva etapa. Recibe un fuerte abrazo, Joan Laporta i Estruch”, decía la misiva. El gesto del presidente azulgrana provocó que desde Sevilla firmasen la paz.

Caso Negreira

Las relaciones entre clubes se rompieron en 2023. Ya en febrero, los andaluces fueron uno de los primeros clubes en emitir un comunicado por el ‘Caso Negreira’, solicitando la depuración de responsabilidades. En septiembre de ese mismo año, antes de la visita del Sevilla al Olímpic Lluís Companys, desde el club de Nervión, entonces presidido por José Castro, se emitió un nuevo comunicado sobre el mismo caso y anunciando que los directivos sevillistas no acudirían ni a la comida de directivas ni al palco. Al comunicado, respondió el Barça con otro en el que anunciaba que rompía relaciones con los andaluces. Esa misma temporada, Laporta tampoco acudió al palco del Sánchez Pizjuán, aunque fue porque el partido correspondía a la última jornada liguera y no había nada en juego y el equipo femenino jugaba la final de la Champions en Bilbao.

El pasado curso todo continuó igual a pesar de que el presidente del Sevilla había pasado a ser José María Del Nido Carrasco. Los directivos del club de Nervión declinaron la invitación azulgrana para sentarse en el palco de Montjuïc y pidieron entradas para poder sentarse en la grada, como ya habían hecho un año antes. Sí hubo contacto y relación entre presidentes en el partido que se jugó en el Pizjuán el pasado mes de febrero, ganado por los de Flick (1-4). Laporta acudió al palco de estadio sevillista, lo que fue considerado por la directiva como un primer paso para poder restablecer unas relaciones rotas y que impedían al Barça realizar cualquier trato de favor con el Sevilla en forma, por ejemplo, de cesión de jugadores.

Tras aquel primer paso, la carta de Laporta a Alexis Sánchez dedicándole lo mejor en su estancia en Nervión ha provocado que todo se haya normalizado y vuelva la calma entre directivas.