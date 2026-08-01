Alexis Olmedo, rumbo al Celta

El FC Barcelona traspasará en las próximas horas a uno de sus canteranos más polivalentes. Alexis Olmedo jugará en el Celta y viajará a Vigo la próxima semana para enrolarse, en principio, en las filas del filial olívico, el Celta Fortuna, que ha ascendido a LaLiga Hypermotion, pero seguido muy de cerca por Claudio Giráldez y el resto del staff técnico del primer equipo, que le podrían dar oportunidades. Es la segunda baja del Barça Atlètic esta semana tras la marcha de Joan Anaya a la UE Sant Andreu, a falta de confirmación oficial de la venta de Olmedo al Celta.

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La noticia fue desvelada por el podcast que sigue la actualidad del Celta 'TQHT' ('Tenías que haber tirado') y pudo ser confirmada por SPORT. De hecho, Alexis Olmedo es una 'antigua' pretensión del Celta, que lleva mucho tiempo siguiendo muy de cerca al canterano azulgrana. Aunque su ubicación natural es la de central diestro, también puede ocupar el perfil zurdo del eje de la zaga y jugar en el lateral diestro. Una polivalencia que le va como anillo al dedo a Giráldez y que 'casa' muy bien con su idea de juego, así como la del técnico del Fortuna, Fredi Álvarez.

Proyección de primer equipo

El Celta, ya sea el primero equipo o el filial, se caracteriza por un juego técnico y una salida desde la defensa con el balón en los pies. En este sentido, Alexis Olmedo cumple a la perfección con estas características, pues es un producto genuino de La Masia. No en vano, lleva toda su vida deportiva en el FC Barcelona, pues entró cuando era prebenjamín.

La temporada pasada no fue buena para Alexis Olmedo por culpa de una lesión de menisco que le hizo perderse varios meses con el Barça Atlètic y ver truncada, de alguna forma, su progresión. Aun así, la empezó y la terminó con titular, al contar con toda la confianza de su entrenador, Juliano Belletti. El brasileño siempre le ubicó como central y lució el brazalete de capitán en tres ocasiones.

Alexis Olmedo reforzará al equipo juvenil del FC Barcelona / Dani Barbeito

Alexis Olmedo estuvo presente en varios entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Hansi Flick, en el primer año del técnico alemán, y llegó a estar convocado en un partido oficial. Fue en la victoria por 3-0 ante Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Ahora, su carrera deportiva toma rumbo a Vigo para empezar en otro filial, el del Celta, pero que está dos categorías por encima del Barça Atlètic. Y no sería nada extraño verle pronto en Primera División.