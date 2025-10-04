Alexis: “Desde que jugué en el mejor Barça de la historia es imposible que el fútbol me sorprenda”

Alexis Sánchez será uno de los nombres propios del Sevilla-FC Barcelona de este domingo en el Sánchez-Pizjuán. El delantero chileno está viviendo su segunda juventud en la capital hispalense y será uno de los futbolistas que Hansi Flick deberá frenar para lograr la victoria en el último partido antes del parón de selecciones de octubre. El cuadro culé no puede fallar para mantener el liderato de LaLiga y pasar página de la derrota continental ante el PSG.

El tocopillano ha atendido al ‘Diario AS’ en la previa del compromiso correspondiente a la octava jornada de la competición doméstica. Y ha asegurado que, desde que abandonó el Camp Nou ha sido imposible que algo relacionado con el fútbol le haya sorprendido. "Creo que no se dio mal mi estancia allí. Pero es que tuve mucha suerte: el mío es el mejor Barça de la historia sin discusión. Después de jugar en aquel equipo, ha sido imposible que me sorprenda el fútbol. Estuve con Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, con Puyol que era un defensor tremendo y capitán de España. ¡Jugué con todos ellos! Encontrar futbolistas así hoy en día se me hace muy difícil", ha reflexionado.

Sobre su etapa en la Ciudad Condal, Alexis ha reconocido que La Masia le marcó hasta tal punto que "me saqué el título de entrenador" para "enseñar a los más jóvenes lo que es el respeto, los tiempos del fútbol", "esa manera de encontrar los espacios y tener el balón que me gusta a mí". "Pero todavía quiero hacerlo como jugador", ha añadido.

El exjugador del Barça también ha pedido, preguntado por Lamine Yamal y su proyección, que se tenga cautela y no se le compare con Leo Messi. "Eso son palabras mayores. Juega muy bien, pero no hay que marearle con palabras. Que se divierta, se suelte y alcance su mejor nivel, porque es muy joven todavía", ha justificado.

Con el Arsenal, el Manchester United, el Inter de Milán y, a partir de mañana, con el Sevilla. Desde que dejó el FC Barcelona en 2014, Alexis Sánchez se ha enfrentado 4 veces al conjunto azulgrana (4 derrotas) y este domingo será la quinta. Con 36 años (cumplirá los 37 el 19 de diciembre), todo apuntaba a que su carrera deportiva se dirigía a un tranquilo regreso a su Chile natal, pero llegó la llamada de Matías Almeyda y el tocopillano no dudó en aceptar el reto.