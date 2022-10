Alexias pudo dejar el Barça en la temporada 2016/17

La capitana del equipo puso su cargo a disposición, pensando en lo mejor para el equipo "No quería que sintieran que quería estar aquí a cualquier precio, lo que quería era que ganara el Barça", dijo

Alexia Putellas está haciendo historia en el Barça y también en el fútbol femenino. La jugadora del Barça alzó el pasado lunes su segundo Balón de Oro, una hazaña que ninguna jugadora había logrado hasta la fecha. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas y la de Mollet del Vallès estuvo a punto de dejar la disciplina blaugrana durante la temporada 2016/17.

"La temporada 2016-17 no estábamos ganando ligas y era un momento complicado, y hablé con el director deportivo para decirle que lo mejor para el Barça era marcharme. Creía que no se estaban alcanzando los objetivos que merece alcanzar el Barça y cuando llevas 4 años así... No quería que sintieran que quería estar aquí a cualquier precio, lo que quería era que ganara el Barça", comentó Alexia Putellas en una entrevista concedida a TV3, después de convertirse en la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo.

Tras cuatro años consecutivos alzando el título de Liga, el Barça encadenó dos años en blanco hasta que Alexia tuvo este pensamiento. No sería hasta cinco años después de ganar la competición doméstica que volvieron a cantar el alirón: desde la temporada 2014/15 hasta la 2019/20. La irrupción del Atlético de Madrid rompió la hegemonía blaugrana.

Ahora, el Barça es el claro dominador del panorama nacional y uno de los claros favoritos para reinar en Europa, tal y como hizo durante la temporada 2020/21. Alexia se ha convertido en el emblema de este nuevo equipo y de toda una generación de futbolistas.

El cambio de paradigma en el fútbol femenino, que ha dado pasos agigantados en los últimos años es evidente. "Hace más de 20 años no había las categorías que había ni tantas niñas jugando. Yo entré al Barça por primera vez con 12 años. Estuve un año y me fui porque empezaba la reestructuración para empezar el proyecto de cero. Cuando volví al Barça con 17-18 años, ahora en diez años ha cambiado muchísimo. Antes tenía que llevarme la botella de agua para entrenar", así lo explicó Alexia, referente para muchas y muchos en la actualidad.