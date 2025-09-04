Alexia sigue acumulando premios en la carrera por el Balón de Oro

Alexia Putellas, una de las máximas referentes del Barça y del fútbol femenino a nivel mundial, sigue obteniendo reconocimientos. La centrocampista catalana es una de las máximas favoritas en la terna para conquistar el que sería su tercer Balón de Oro. Sus méritos deportivos en el terreno de juego durante la pasada temporada le posicionan como la mejor jugadora del mundo, tal y como demuestra el premio que recibió este jueves.

La '11' del FC Barcelona ha sido distinguida con el galardón de Jugadora de la Temporada por Sofascore. Este premio no es subjetivo según el criterio de un jurado, sino que la ganadora se elige en función de su rendimiento mediante la recopilación de cientos de estadísticas. Entre estos parámetros figuran las contribuciones de gol, las ocasiones creadas, la precisión en los pases o las acciones defensivas. Analizando todos estos aspectos, Alexia escaló a la primera posición del ránking, con una puntuación media de 8,15.

No hay ninguna duda de que la de Mollet del Vallès es una de las líderes tanto del Barça femenino como de la selección española y así lo demuestran sus números. En el último curso se quedó a las puertas de conseguir ganar todas las competiciones que disputó, cayendo derrotada en la final de la Champions League y en la Eurocopa. Sin embargo, a su palmarés se sumaron otra Liga, otra Copa de la Reina y otra Supercopa de España.

Alexia Putellas recibe el premio POTS Sofascore. / SOFASCORE

Unos números de leyenda

Además, la centrocampista catalana fue clave en todos estos triunfos. En la Liga F fue la máxima asistente con 16 pases de gol y la segunda máxima goleadora con 11 tantos, solo por detrás de su compañera de equipo Ewa Pajor, que alcanzó los 25. También fue la jugadora que creó el mayor número de ocasiones de gol (19).

Asimismo, sumando todas las competiciones en las que participó tanto con el Barça como con 'La Roja', Alexia ha anotado 28 dianas y ha repartido 21 asistencias. Estas cifras son aún más relevantes y sorprendentes teniendo en cuenta que 'la reina' es centrocampista, por lo que no se encuentra tan cerca del gol como las delanteras del panorama europeo. De hecho, entre Liga y Champions ha sido la jugadora que más ocasiones claras ha creado de las 5 grandes ligas

De este modo, la jugadora azulgrana sigue engrosando su leyenda como una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino. Precisamente, durante la pasada temporada consiguió ser la máxima goleadora del Barça femenino y la tercera del club solo por detrás de César y Leo Messi. El argentino es absolutamente inalcanzable, pero la catalana sí que podría superar al histórico César Rodríguez. Son tan solo 18 tantos los que les separan.