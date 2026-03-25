Alexia Putellas: MVP del clásico y "orgullosa de este Barça"

Una asistencia y el gol que cerró el histórico 2-6 del FC Barcelona al Real Madrid en el clásico de la Champions League disputado en el Alfredo di Stéfano. La 'reina' fue nombrada MVP del partido y se mostró visiblemente satisfecha tanto en la celebración junto a sus compañeras y la notable presencia de afición azulgrana como en sus declaraciones posteriores. Orgullo de capitana.

"Es un partido de 180 minutos, nos quedan 90', hemos hecho muy buen trabajo y estamos muy contentas. Siempre buscamos la excelencia y esperamos el partido del Spotify Camp Nou con nuestra afición", comenzó diciendo Alexia Putellas solo acabar el encuentro en declaraciones a TV3. La de Mollet del Vallès valoró también que el Barça saliera muy activado y marcara goles tempraneros para empezar a encarrilar el resultado: "Estas eliminatorias, cuanto antes te pongas por delante a nivel mental puede perjudicar al otro equipo. Fue complicado controlar las transiciones del Real Madrid, son cosas para mejorar, pero estamos en un camino muy positivo y con muchas ganas", explicó.

Llamamiento para llenar el Spotify Camp Nou

Cuatro de cuatro suma el Barça en los clásicos de esta temporada. Y el primero en el que marca seis goles. "Todos los clásicos han tenido algo, dice mucho del equipo que sigamos mejorando en los clásicos, que el equipo no se conforme y sea ambicioso", ponderó la capitana del Barça.

Cuando se le preguntaba qué significaba para Alexia una actuación que le significó ser nombrada la mejor del choque, la centrocampista contestó con rotundidad: "Significa orgullo, no solo por marcar, por asistir, sino por formar parte de este equipo. La dinámica es supersana en un equipo tan competitivo".

Alexia Putellas aprovechó para hacer un llamamiento de cara al partido de vuelta del próximo 2 de abril en el Spotify Camp Nou para que sea una fiesta. Porque "las futbolistas lo damos todo, nos exigimos cada día. Nuestro objetivo es levantar títulos y que la afición venga al estadio para disfrutar de nuestro juego", señaló la azulgrana.

Y concluyó: "¿Quién no quiere un Camp Nou lleno? Y más con la esencia que se crea en estos partidos. Iremos a ganar por nuestra afición y para darlo todo para este escudo".