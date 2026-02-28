Alexia Putellas conquista los Goya: así anunció el premio a Efectos Especiales

Alexia Putellas volvió a demostrar que su figura trasciende el terreno de juego. La capitana del FC Barcelona fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Premios Goya 2026, donde ejerció como entregadora en una de las categorías técnicas de la noche.

Junto al actor Salva Reina, la doble Balón de Oro subió al escenario para anunciar el galardón a Mejores Efectos Especiales. Tras unos instantes de suspense y complicidad con el público, Putellas pronunció el nombre de la película ganadora: ‘Los Tigres’. El auditorio estalló en aplausos mientras el equipo del filme celebraba el reconocimiento.

El Goya a Mejores Efectos Especiales fue recogido por Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, responsables de un trabajo que ha sido clave en el impacto visual de la cinta. Ambas agradecieron el premio emocionadas y reivindicaron el peso del trabajo técnico dentro de la industria cinematográfica española.

La presencia de Alexia no pasó desapercibida tampoco por su elegancia. La futbolista del Barça deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Balenciaga x Pierpaolo Piccioli, acompañado de joyas Bvlgari.

Para la gala, apostó por un espectacular look de Jean Paul Gaultier firmado por Duran Lantink, confirmando su estatus como icono dentro y fuera del deporte.

Su aparición en los Goya refuerza el vínculo cada vez más estrecho entre el deporte y la cultura, con figuras como Putellas ejerciendo de embajadoras de una nueva generación que conecta talento, compromiso y proyección internacional.