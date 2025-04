Alexia: "No tengo el foco en el Balón de Oro"

Alexia Putellas ha vuelto esta temporada a su mejor nivel tras superar una grave lesión de rodilla. Quiere seguir haciendo historia con el Barça y con la selección española y a la ganadora dos veces del Balón de Oro hay quien la coloca ya entre las favoritas para ganarlo este año por tercera vez.

"Que digan eso quiere decir que la temporada va bien, pero no tengo el foco en el Balón de Oro. Lo tengo en trabajar y aportar mi talento y sabiduría al equipo", ha explicado en una entrevista a Onda Cero en la concentración de la selección española en Las Rozas.

Alexia dice estar "muy contenta esta temporada" y explica como superó la lesión. "Hasta que no te pasa no das por sentado que forma parte del deporte, me llegó en mi mejor momento y me lo tomé como un reto. Siempre se dice que a ver como vuelves, eso fue gasolina, estoy contenta de haberlo superado y luego de volver a tener este nivel. Fue muy difícil la vuelta porque cuando volví las otras volaban, también a nivel mental, tuve paciencia y no dejé de crear en mi".

La jugadora del Barça reconoce que en el vestuario del Barça se habla de la Champions. "Se habla de que hemos hecho historia llegando a siete semis consecutivas. Ahora, contra el Chelsea, lucharemos por estar otra vez en la final", dice la azulgrana, sabiendo que tienen la Liga encarada a pesar de la reciente derrota ante el Real Madrid

La jugadora del Barça no pone excusas. "Siempre nos sentimos humanas, desde fuera se puede creer que somos máquinas y siempre ganamos. Nosotras vamos siempre a ganar pero es deporte. No lo hicimos bien y el Real Madrid sí. Siempre salimos a ganar los clásicos, sabes el componente entre las dos instituciones. Nos supo mal porque había 40.000 personas y granizaba. Aprendimos y luego vino el Wolfsburgo y pasamos a semis, Contra el Real Madrid hay una rivalidad histórica y es especial. La afición te lo hace sentir así".

En aquel encuentro, la árbitra cometió un grave error anulando un gol al Barça por un fuera de juego inexistente. Alexia reclama el VAR. "Lo que quieres es lo mejor para la competición, soy de las que piensan que las árbitras necesitan la ayuda del VAR. Es para ayudar a todo el mundo. Ayuda a la competición. Por lo demás, hay errores como los cometo yo como jugadora. Yo no salgo al campo pensando que hay algo preestablecido".

La selección

Alexia está concentrada con la selección española para disputar un doble partido ante Portugal de la fase de grupos de la Nations League. El primero, este viernes en Portugal. "En la Nations tienes partidos de mucho nivel. Es algo bonito, el año pasado la ganamos en La Cartuja y queremos volver a disputar la final a cuatro".

Eso sí, Alexia reconoce que el gran objetivo es la Eurocopa del próximo verano. "Tengo la espinita porque me lesioné justo antes de empezar la anterior. Era un objetivo volver a jugar una Eurocopa". España, campeona del mundo, es una de las favoritas. "Creo que en la Eurocopa está todo muy parejo, detalles y picos de forma marcarán la diferencia. Hay un grupo de cinco o seis selecciones que pueden ganarla", explica la centrocampista, a quien gustaría que la pudiese jugar también Jenni Hermoso. "Claro que me gustaría que Jenni esté en la Eurocopa, pero es una decisión de la seleccionadora, no hace falta que describa a la jugadora que es Jenni. Hablé con ella después del juicio. Ya se ha pronunciado la justicia y damos carpetazo al tema".