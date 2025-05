Álex Valle: "He tenido la valentía de dar pasos que otros no habrían dado"

Álex Valle Gómez -Badalona, 25 de abril de 2004- entendió a la perfección que la cuestión no es llegar rápido, sino llegar lejos. Sin protagonismo en el Barça Atlètic, el lateral abandonó su zona de confort en invierno de 2023 en busca de minutos. Ni tres años después, al Como 1907, uno de los equipos más de moda de la Serie A, le ha faltado tiempo para abonar al Barça su cláusula de rescisión de seis millones de euros. Álex se arremangó en Andorra, Levante y Celtic antes de consolidarse en el fútbol de primer nivel a las órdenes de Cesc Fábregas.

Completado su fichaje por el club transalpino, el defensa abrió las puertas de su casa en Como a SPORT, con quien charló largo y tendido. No solo de la actualidad, sino también del pasado y de sus ambiciones a largo plazo. Valle es sencillez y tranquilidad, la que da ver recompensada su constancia.

¿Comparado con la lluvia y el 'fish&chips' de Glasgow, Como debe ser la 'dolce vita' en estado puro, no?

(Risas) No digo que no. Tanto yo como mi pareja estamos muy felices aquí. Como es más parecido a lo que estoy acostumbrado en España. Ya domino el inglés pero el italiano es mucho más fácil. De vez en cuando me tiro algún ‘triple’, eso sí, pero me entienden igual (risas). Me siento muy adaptado.

Bromas aparte, felicidades por el fichaje. Imagino que estás contentísimo.

Estoy muy feliz. En los primeros meses ya notaba que me gustaba la ciudad y en lo futbolístico me he sentido muy a gusto desde el primer momento. La manera de jugar también encaja a la perfección conmigo. Pienso que todavía tengo que mejorar mucho pero ya entiendo las bases del juego y en cada partido he ido a más. Había otras propuestas pero mi mente siempre estuvo en Como.

Álex Valle, durante su entrevista con SPORT en Como / SPORT.es

Cesc Fábregas ha jugado un papel clave en tu nueva aventura.

Sin duda. Vio las características que tenía y cuando le escuché para mí fue un regalo. He agarrado esta oportunidad con toda la ilusión del mundo y de momento todo está yendo muy bien. No le hizo falta mucho para convencerme. ¡Joder, yo sé quién es Cesc! Me gusta mucho su mentalidad ganadora y que viva tanto el fútbol.

La confianza del técnico lo es todo para un jugador.

Por supuesto. Llegué y tuve la suerte de poder ser titular en el primer partido y desde ese primer día ya noté que Cesc confiaba en mi juego. Intento devolver esa confianza aprendiendo cada día y con sacrificio incondicional.

¿Cómo es Cesc como entrenador?

Busca sacar el máximo rendimiento en cada posición. Quiere que estemos muy juntos, que haya pases cortos, que seamos verticales… Es una persona muy cercana, pero cuando tiene que meter ‘caña’ no tiene problemas en hacerlo. Eso va muy bien para que nadie se relaje.

Habéis acabado la temporada con grandes sensaciones. ¿Cuál es el objetivo de la próxima?

Todos tenemos la mentalidad que nos ha transmitido Cesc de ir a ganar y de ir a rascar todo lo que se pueda y veremos hasta dónde llegamos. Creemos en el proyecto y en la manera de jugar porque sabemos que nos ha dado resultado. Se nos han escapado partidos ante los equipos de arriba sólo por pequeños detalles. Afrontamos lo que viene con muchísima ilusión.

Álex Valle, con la camiseta del Como 1907 / Agencias

Volvamos a ti. Eres muy joven pero en tu mochila ya acumulas varias aventuras. ¿Eso ayuda?

Sí, sí. Cambia la cosa de haber estado dos años en Barça Atlètic o Barça a haber pasado por Andorra, Levante, Celtic… La cesión al Andorra fue dura pero fue la etapa que me hizo aprender más. Solo estaba a tres horas en coche de casa, pero ya significó independizarme, hacer vida sin mi familia… A nivel deportivo, mi debut fue contra Las Palmas y ahí vi que el cambio a nivel físico era grande y que si quería ser defensa tenía que hacer un cambio de mentalidad si quería llegar más arriba. No jugué mucho esos seis meses, pero aprendí mucho con Eder Sarabia. A partir de ahí di un salto en lo físico, a nivel de madurez, mentalidad, psicológico… He ido madurando más rápido de lo normal.

¿Es cuando uno empieza a ‘volar’ solo cuando más peligro hay de perder el foco en el fútbol?

Puede ser que si alguien no está jugando, piense: ‘Bueno, no estoy jugando, pues desconecto porque no estoy en mi casa y no me siento a gusto’. Al final creo que yo tengo una cosa buena y es que siempre me quiero superar y si paso una época en la que no juego, no decaigo. Tuve mis malos momentos en Andorra pero los convertí en buenos a base de trabajo. Acabé jugando y me sentía bien físicamente pese a tener solo 18 o 19 años. Eso es lo que me hace sentir orgulloso con el paso del tiempo.

¿En qué piensa Álex Valle a corto plazo?

En aprender, en ganar más físico y en demostrar que puedo llegar muy arriba. Sobre todo, quiero disfrutar del fútbol porque jugando como jugamos aquí se disfruta mucho.

¿Hay algún aspecto en concreto que quieras mejorar?

He mejorado en madurez los últimos dos años. Antes cometía errores que decías: ‘Se nota que es un chaval todavía’. Ahora toca tener la personalidad de dar un paso adelante, de no hacer solo lo sencillo con balón, sino intentar más cosas, atreverse más.

¿Qué destacas del fútbol italiano?

La mayoría de partidos han sido muy duros físicamente porque aquí se implementa la mayoría de veces una defensa de hombre a hombre. Para el que vea mucho fútbol entenderá que cuando te hacen eso los 90 minutos el partido se puede convertir en un caos y un desgaste brutal a nivel físico. Por eso te digo que de cara al próximo año hay que mejorar eso y estar preparados para competir ante los grandes equipos.

¿En qué lo diferencias del fútbol español?

En Primera División no he estado, pero quizá hay más táctica ahí. En Italia, los partidos que he tenido han sido muy duros, de estar todo el partido corriendo con tu marca. En España, cuando estaba en el Levante veía que había más organización por parte de los equipos.

Álex Valle, durante su entrevista con SPORT en Como / SPORT.es

A diferencia de otros, tú siempre pareces dispuesto a ir a buscar la oportunidad que te permita crecer. Sea donde sea. Esa inconformidad habla mucho y bien de tu ambición.

Tengo la mentalidad de querer superarme siempre. Eso me ha llevado a tener la valentía de dar algunos pasos que quizá otros no habrían dado. Pero eso también es respetable. Por otro lado, estoy rodeado de un círculo humano espectacular, tengo mucha suerte en ese sentido. Tanto mi novia, como mis padres, mi familia y sobre todo mis representantes me han aconsejado y ayudado siempre a decidir cada paso que he dado. La decisión final la tomo yo, pero valoro mucho la ayuda que tengo en el día a día.

¿Cuál es tu techo?

Busco ganar y voy a poner todo el trabajo de mi parte para llegar a lo más alto. Y este proyecto es ganador. De momento estamos aquí y en el futuro que llegue lo que tenga que llegar.

¿Cómo eres fuera del campo?

Suelo ser muy cabezón, la verdad. Sobre todo después de los partidos. Si hago nueve cosas bien y un fallo, me como la cabeza con ese fallo. Me cuesta dormir después de jugar.

¿Hay algo que tengas en la cabeza de cara al futuro?

Todo lo que me llegue, sea irme el día de mañana a otro equipo o quedarme en Como muchos años, me llegará de sorpresa porque vivo muy el día a día sin pensar demasiado.

La sensación que transmites es que eres muy profesional en tus rutinas.

Soy muy tranquilo, me gusta cuidarme, sí. Ahora tengo un perro y paseamos mucho por Como. Cuando estás fuera de casa a esta edad también valoras mucho el estar en casa y que vengan a visitarte familiares, amigos… Cada cierto tiempo vienen a verme y eso lo disfruto mucho.

¿El Álex de hoy mantiene los mismos amigos de la adolescencia?

Sí, tengo un vínculo bastante estrecho con ellos. Han cambiado mucho las cosas, claro. Sus vidas van en otro sentido, pues yo al final he tenido que viajar mucho. Eso dificulta las cosas pero nos seguimos viendo y estoy muy feliz por ello.

Álex Valle, durante su entrevista con SPORT en Como / SPORT.es

¿Se habla poco de todas las renuncias que se necesitan durante muchos años para llegar a la élite?

No es que se hable poco, sino que se habla más como si la vida de un futbolista fuera un regalo. Es evidente que ser futbolista es un privilegio y es lo que me hace más feliz, pero todo tiene unos sacrificios. Estoy aquí cuando podría estar con mi familia en Barcelona pero he tomado decisiones en mi vida que me han hecho estar aquí. Cada día intento cuidarme de la mejor manera y estar lo más en forma posible. Quizá otro trabajo te permite estar con los tuyos e irte el fin de semana con los amigos. Pero es un sacrificio que todo futbolista elige. Llevarlo más o menos a rajatabla también ayuda a llegar más o menos lejos en tu carrera.

¿Cuando eras juvenil imaginaste estar tan pronto en una de las mejores ligas del mundo?

Qué va. En juvenil sí que tuve una muy buena época de jugar, pero todo lo que fue la cantera al final yo iba año a año a pelear. Nadie me garantizaba nada. Iba trabajando y era un privilegiado porque estaba en La Masia, pero no era fácil porque había mucho nivel. En la vida habría dicho que a esta edad estaría aquí.

¿Qué pesa más en tu cabeza, la ambición de seguir creciendo o el disfrutar el día a día?

Con el paso del tiempo me pararé más a valorar lo que estoy logrando. No tenía casi nada y, hostia, he dado pasos muy grandes. He tenido la oportunidad y la he aprovechado. Soy un privilegiado. Quiero valorar todo lo que me ha pasado y estar orgulloso de mí y de mi familia.

¿Por encima de todo, qué dirías que es lo que te ha hecho diferencial?

La ambición de ser un chaval que lo quiere todo, que trabaja, que pelea por todo. Obviamente también hay que tener unas cualidades, pero mi mayor factor ha sido esa ambición y perseverancia de seguir intentándolo y haberme irme donde fuera para poder tener éxito.

¿Una de las metas futuras es jugar otra vez en Champions?

Sí, por qué no. Es la mayor competición que hay. Ya es especial verla como aficionado, pues jugarla es 10 veces más. Mi primer partido como titular en Champions, contra el Atalanta, el salir al campo y escuchar el himno…