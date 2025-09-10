Álex Valle recuerda su viacrucis con Lamine

Álex Valle vivió en primera persona el calvario que supone defender a Lamine el pasado 10 de agosto. Lo comprobó en la última edición del Gamper: a pesar de conocerlo de haber compartido vestuario, se vio atropellado por su talento.

El Barça se impuso al Como y el lateral terminó resignado ante la exhibición del delantero. "Lamine es un jugador increíble. Lo intenté, traté de sacrificarme y estar concentrado todo el partido...", empezó diciendo. "Pero contra ese tipo de jugadores, si él tiene un buen día, con tanto talento individual, depende más de él que de ti", reconoció en una entrevista a TV3.

Álex Valle está vivido unos comienzas en la élite muy movidos: unos meses frenéticos entre salidas y cesiones, aunque parece haber encontrado la estabilidad en el Como de Cesc Fàbregas.

"Ha sido un tramo complicado con toda esta fase de cesiones, pero siempre intenté buscar mi espacio y encontrarme cómodo y ahora estoy más contento que nunca".

El Como pagó su cláusula de seis millones al Barça este verano y ahora disfruta de un técnico top. "Es muy exigente y tiene una idea muy clara de lo que quiere: implementar su mentalidad ganadora".

Álex Valle, en acción con el Barça de Hansi Flick la pasada pretemporada / Agencias

El recuerdo de la pretemporada con Flick

Valle también recordó su experiencia en la pretemporada con Flick y cómo le tocó jugar de lateral derecho ante todo un Real Madrid en un amistoso.

"Nunca había jugado en esa posición y me dejó trastocado, porque no lo esperaba y nunca había jugada en la vida. Yo había jugado de lateral derecho, pero me mentalicé y lo disfruté muchísimo". Ahora, tras no asentarse ni en el Barça ni el Celtic, disfruta de la estabilidad en la Serie A con el Como.

Además, también fue citado durante este parón de selecciones para jugar con la sub'21. Valle ya demostró en el Barça que tenía potencial para ser un lateral importante, pero las urgencias económicas hicieron que el club tratara de hacer caja.