Álex Valle y Fermín, mucho más que amigos: "A veces le hago de padre..."

Durante su entrevista con SPORT, Álex Valle Gómez -Badalona, 25 de abril de 2004- tuvo tiempo para huir de la actualidad y analizar su etapa en el FC Barcelona. En las últimas horas el Como 1907 ha sellado su compra tras una exitosa cesión en la segunda parte de esta temporada. Su vínculo contractual con el club azulgrana ha finalizado, pero no el personal. Los muchos años que ha vivido Álex como culé le han permitido construir amistades que van más allá de lo profesional. La que mantiene con Fermín López es, seguramente, la más especial.

¿Marcharse del Barça fue descubrir el fútbol real?

Todo el mundo sabe cuál es el ADN del Barça. Fuera de ahí no hay tanto esa visión pero a mi favor tengo que decir que siempre he buscado o he tenido la suerte de estar en equipos donde la mayoría del tiempo buscábamos tener la pelota.

¿Sientes que tu caso puede ser un ejemplo para muchos? Saliste del Barça, no dejaste de creer -y crecer- y ahora eres titular en la Serie A.

Fue un paso valiente. Al principio asusta porque cada invierno tenía la sensación de: ‘Veremos qué pasa el año que viene’. Pero hay que afrontarlo y darlo todo ahí donde estés.

Álex Valle, en acción con el Barça de Hansi Flick la pasada pretemporada / Agencias

¿Hoy en día los jugadores tienen demasiada prisa?

Bueno… se entiende que la gente espere algo muy rápido porque ves a fenómenos como Lamine, Gavi… y dices: ‘Yo también soy de su edad y podría estar ahí’. Pero yo intento ser realista. Estaba en el Barça Atlètic y no me quejé para nada. Y así con cada paso. Cuando fui al Andorra vi lo positivo de jugar en Segunda División y poder mejor. Y luego en el Levante fue la consolidación. No he tenido prisa en ese sentido.

¿Sentiste que no se te dio una oportunidad real al colocarte Flick en pretemporada como lateral derecho?

Me cogió un poco por sorpresa, no te voy a mentir. Nunca había jugado en la derecha. Me salieron buenos partidos pero fui realista, era como un sueño porque yo no soy lateral derecho. Que me gustó, eh, no lo descartaría de cara al futuro, pero en ese momento no me veía. Venía de un año entero en Segunda en la izquierda, me veía con confianza. Desde el principio ya veía que jugaba en la derecha en todos los entrenamientos en Estados Unidos. Eso me descolocó, por lo que decidí salir al Celtic.

¿Cómo fue esa conversación con Hansi?

Me expuso que estaba muy contento conmigo, me dijo que había rendido bien y que veía bien que me quedara a pelear el sitio de lateral derecho. Le dije que me encantaba su estilo de juego, agresivo, dinámico, vertical… pero también le dije que yo pensaba que tendría más oportunidades como lateral izquierdo y que tenía la opción del Celtic. Fue una conversación tranquila y sincera.

Álex Valle y Fermín López, dos amigos con paralelismos / FC Barcelona

En el Barça coincidiste en las categorías inferiores con Gavi, Fermín y varios más. ¿Todavía tenéis relación?

Con la distancia cuesta más, pero con Fermín sí tengo una relación muy especial. Es como un hermano para mí. Aunque a veces le hago de padre (risas). Él lo entenderá (risas). También Ander Astralaga, Aleix Garrido… con ellos pasamos cuatro o cinco años juntos, son gente con la que me llevó muy bien. Ander es un porterazo, me llevo muy bien con él y le deseo lo mejor.

Tu trayectoria y la de Fermín, de hecho, son similares en cierto modo. Un paso atrás para luego subir como la espuma.

Era gracioso porque cuando estábamos cedidos, cada uno a un equipo diferente, nos escribíamos y nos decíamos: ‘Venga va, que el año que viene coincidimos y ya estamos ahí los dos juntos en el primer equipo. Llegó la pretemporada y me acuerdo de vivir el gol de Fermín al Real Madrid, salté del banquillo flipando y dije: ‘Qué fenómeno’. Me alegré la vida. Sé lo que ha pasado y mira ahora cómo está. El fútbol y las carreras a veces son detalles y ese gol le empujó a asentarse en el primer equipo. Este año he tenido motivos para felicitarle unas cuantas veces. Hablamos bastante”.