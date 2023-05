Àlex Roca: "La actitud es lo que mueve el mundo"

El deportista afectado por una parálisis cerebral atiende a SPORT como ganador del premio al 'Culer Solidario", que recibirá el próximo 30 de mayo "Soy culer hasta la médula desde pequeñito y el Barça para mí ha sido una fuente de fuerza para seguir luchando en mi vida"

Àlex Roca (Barcelona, 1991) sufrió un herpes cerebral a los seis meses de vida que le provocó una parálisis cerebral que le ha dejado con un 76% de discapacidad física que le afecta la parte izquierda del cuerpo, en la cual tiene una movilidad reducida. Se comunica a través de lengua de los signos tiene como intérprete a su mujer Mari Carme, un puntal en su vida. Luchador y con un espíritu de superación encomiable, le ha tocado superar mil barreras y lo ha hecho a lo grande. Su caso es todo un ejemplo para todos aquellos que luchan para superar las adversidades de la vida, sean las que sean.

¿Qué supone recibir el premio 'Culer de l'any solidario?

¡Un gran honor! Primero porque soy culer hasta la médula desde bien pequeñito y el Barça en mi caso ha sido una fuente de fuerza para seguir luchando en mi vida y además que sea en la categoría solidaria, es algo muy importante para mí porque creo que todos en este mundo debemos aportar nuestro granito de arena para hacer un mundo mucho mejor. Esta categoría me define. Uno de los objetivos de mi vida es cambiar el mundo a través de la solidaridad, de los buenos actos y de dar mi mano a todos aquellos que pasan por momentos de dificultad.

¿El trabajo que hace la Fundación del FC Barcelona no tiene precio, no?

El trabajo es increíble. Trabajar con niños en riesgo de exclusión social es muy bonito, trabajan de forma holística, teniendo en cuenta muchos aspectos. Abarcan muchas temáticas, durante todo el período escolar hemos estado dando conferencias para el plan de 'Bulliyng' para acabar con estas situaciones. Todas las escuelas vinculadas tienen mucha ilusión con colaborar con el Barça. Para mí como embajador ha sido todo un honor ayudarlos. La Fundación tiene muchos proyectos que iluminan la sonrisa de muchas personas.

¿El Barça es 'Més que un club' precisamente por cosas como las que hace la Fundación, por ejemplo?

Es 'Més que un club' por esto y muchas cosas más. Si que es cierto que la Fundación es uno de los aspectos que tienen más que ver en esto, pero el Barça lo es por sus valores, de sacrificio, constancia, resiliencia y sobre todo por siempre tener muchas secciones, por el equipo Barça Fundació de la Liga Genuine, un equipo formado por personas con trastorno del desarrollo mental. Todas estas acciones hacen que el Barça sea un club maravilloso.

Hace poco completó por primera vez una Maratón, la de Barcelona. ¿Qué sintió en ese momento?

Sentí satisfacción, orgullo y me sentí muy orgulloso de aquellos que me han rodeado durante la vida, que me han hecho llegar hasta donde estoy hoy en día. Cuando crucé la meta, sentí que aquello serviría para ayudar a personas que pasan por momentos de dificultad y que no tienen fuerzas para luchar en esta vida. Para mí, ese fue el mejor regalo.

Su lema es: 'El límite te lo pones tu'. ¿Cuál es su próximo reto?

Mi lema es este porque nadie es capaz de decir que no puedes hacer algo. Mi próximo reto es ser feliz. No lo voy a desvelar. Siempre digo: 'Seguidme y lo váis a descubrir'.

¿Se siente un ejemplo para la gente con discapacidad pero también para muchos otros?

En primer lugar, quiero matizar que todo el mundo tiene una discapacidad. En mi caso, yo tengo una gran discapacidad, del 76% de discapacidad física. Pero todos tenemos una y por eso aspiro a ser un ejemplo para todas las personas de este mundo. Si que lo pretendo, para que todos luchen para cumplir sus sueños. No sólo en el deporte.

Àlex Roca, junto a los jóvenes de La Masia | FCB

¿Qué es más importante, la aptitud o la actitud?

Yo creo que es más importante la actitud porque realmente es lo que mueve el mundo. Pero yo siempre digo que hay tres cosas esenciales en este mundo. Uno es el trabajo en equipo, otro es la fuerza de voluntad y después la actitud. Con estos tres ingredientes puedes conseguir grandes cosas.

¿Cómo de importante es tener a su mujer al lado acompañándole?

Muy importante. Confía el cien por cien en mí. Y además va conmigo de la mano para romper muchos estigmas de este mundo. Y como he dicho repetidas veces, ella es mi voz y tener alguien a tu lado que ponga voz a tus palabras es muy bonito.

He leído que le gustaría ser presidente del FC Barcelona. ¿Ya le quiere quitar el sitio a Joan Laporta?

Quiero matizar esto porque se han hecho titulares diciendo que me gustaría ser presidente. Claro que es algo que le gustaría a cualquier culer muy muy fan pero también dije que ahora tenemos al mejor presidente del mundo y el mejor presidente de la historia. Laporta es el mejor presidente, es un líder, un luchador, una persona entregada al club, que quiere muchísimo al Barça. No le quiero quitar el sitio porque nadie lo puede sustituir pero claro que me gustaría ser presidente o directivo. No creo que pueda serlo. Nunca ha habido un presidente que hablo lengua de los signos pero claro que me gustaría serlo.

Liga, Supercopa. El Barça vuelve a ganar.

Yo tenía plena confianza en el club, por las ganas que había, por las nuevas promesas que tenemos. Tenemos un equipo muy bueno, con jugadores jóvenes y un gran futuro por delante. Sobre todo, tenemos muchas ganas de ganar, de trabajar en equipo y de conseguir grandes cosas. El año que viene será una gran temporada y voy a estar allí para verlo, para apoyarles y para sentirme orgulloso de ser culer. También lo hice en los malos momentos. Hay que apoyar al club en los buenos y los malos momentos, pero ahora vamos para arriba.