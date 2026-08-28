Álex González vuelve a la palestra en el Barça

El filial del FC Barcelona ultima detalles para el arranque oficial de la competición y Belletti suma una pieza de máximo valor a su esquema. Álex González ya se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros tras dejar atrás la sobrecarga muscular que mermó su presencia en la recta final de la preparación veraniega.

Gistau, Álex González y Diarra de vuelta con el Barça Atlètic / FCB

El canterano se convirtió en una de las noticias más destacadas en el arranque del curso. Hansi Flick sorprendió al citarlo para realizar la pretemporada con el primer equipo y el joven futbolista respondió con creces sobre el terreno de juego.

Una de las sorpresas con Flick

Se afianzó como una de las notas positivas y sorpresas agradables del grupo principal por su capacidad de adaptación y descaro. Sin embargo, al concluir el 'stage' de preparación en Birmingham, sufrió una pequeña una sobrecarga muscular.

Aquella dolencia le impidió continuar bajo la dinámica del técnico alemán, lo que hizo que se reincorporara a la disciplina del Barça Atlètic. Durante las últimas semanas, los servicios médicos de la entidad han gestionado minuciosamente las cargas de trabajo con el jugador para evitar cualquier tipo riesgo innecesario. Esta prudencia explica que el futbolista no haya disputado ningún minuto en los compromisos amistosos de pretemporada bajo el mando de Belletti.

Listo para la acción

La estrategia conservadora del cuerpo médico ha dado sus frutos. González lleva varios días totalmente integrado en la dinámica grupal, completando las sesiones de entrenamiento sin molestias y alcanzando un estado físico que roza el 100%. La evolución ha sido óptima y el jugador estará disponible para la semana clave que afronta el filial blaugrana.

Entrenamiento en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 en las instalaciones de la selección inglesa de fútbol de Saint George’s Park Hotel Hilton en Birmingham UK Foto: Dani Barbeito. alex gonzalez . orian goren. barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . entrenos. entreno 2026/2027. St. George's Park / Dani Barbeito / SPO

El calendario aprieta y Belletti podrá contar con él para dos citas fundamentales en los próximos días. La primera de ellas tendrá lugar este miércoles, 2 de septiembre, con la disputa de la final de la Copa Catalunya frente al Sabadell. Posteriormente, el equipo se estrenará en la competición liguera el próximo domingo en el Estadio Johan Cruyff ante el Nàxara CD riojano.

Un gran salto

Según ha podido saber SPORT, el futbolista está completamente restablecido y listo para asumir galones en un año decisivo para su proyección. Su trayectoria reciente refleja una progresión vertiginosa: llegó al club el pasado mes de abril procedente de la Damm y, en cuestión de cuatro meses, dio el salto desde el Juvenil A del conjunto cervecero hasta entrenar a las órdenes de Flick en la élite.

Con dos años más de contrato por delante, González arranca el curso como una figura clave para Belletti en el Barça Atlètic, sin perder de vista que se mantiene plenamente en el radar del primer equipo tras la positiva experiencia estival.