Álex González sella un triunfo épico del Juvenil 'A' del Barça

El Juvenil A del FC Barcelona logró una victoria de carácter en un partido mucho más accidentado de lo previsto. Las lesiones de Orian Goren y Ajay Tavares en la primera mitad obligaron a Pol Planas a mover el banquillo antes de tiempo: Adam Argemí entró por el centrocampista israelí, mientras que Lovro Chelfi sustituyó al extremo inglés.

Pese a los contratiempos, el Barça dominó con claridad el primer tiempo. En el minuto 12 llegó el 1-0 tras una gran acción colectiva que culminó Nil Vicens, asistido por un activo Quim Junyent. El mediapunta de Palamós, actuando como interior, firmó una actuación destacada tras su reciente debut con el Barça Atlètic.

El conjunto azulgrana mantuvo el control y generó numerosas ocasiones, incluidas dos acciones polémicas sobre Nuhu Fofana dentro del área que el colegiado no señaló. El Nàstic, por su parte, apenas inquietó a Iker Rodríguez antes del descanso.

Tras la reanudación, el equipo visitante dio un paso al frente, aunque el Barça volvió a imponer su ritmo y rozó el segundo gol, especialmente a balón parado, con dos intentos olímpicos de Álex González. Sin embargo, en la primera llegada clara del Nàstic, un certero remate de cabeza de Rutxi, el capitán, sorprendió para empatar el encuentro a falta de quince minutos.

Lejos de venirse abajo, el Barça se volcó en ataque. La insistencia tuvo premio en el minuto 94: Baba Kourouma filtró un gran pase al espacio y Álex González, con un desmarque perfecto, definió con la derecha para desatar la euforia. Era la última jugada.

Un triunfo clave que mantiene al Barça en la pelea por el título: está a dos puntos del Espanyol, con un partido pendiente ante el Gimnàstic de Manresa. Dependerá de sí mismo, pero, como quedó claro, tendrá que sufrir hasta el final.