Alex González, otra perla del Barça que hará la pretemporada con Flick

El FC Barcelona incorporó el pasado mes de marzo a Álex González, extremo procedente de la Damm, para reforzar al Juvenil A en el tramo final de la competición. Bajo la dirección de Pol Planas, el futbolista se consolidó de manera inmediata como titular en el esquema del equipo, participando de forma fija en la trayectoria que llevó al conjunto azulgrana a las finales tanto de la Copa del Rey como de la Copa de Campeones (además de proclamarse campeón del Grupo 3 de División de Honor).

Alex González, en una imagen de esta temporada con el Barça / Gorka Urresola

González, que destaca por su madurez competitiva, su capacidad de desborde y su aportación goleadora, ofrece la polivalencia de poder actuar con solvencia por ambas bandas, tanto por la izquierda como por la derecha.

Una formación clave en la Damm

Su proceso de formación en la entidad cervecera ha sido un factor clave en su rápida adaptación al ecosistema azulgrana, ya que dicha entidad mantiene una propuesta futbolística y un estilo de juego muy similares a los que se desarrollan en La Masia.

Alex, en una imagen de esta temporada / Gorka Urresola

El futbolista crece, además, en un entorno familiar muy vinculado al deporte de alta competición. Su hermana es actualmente la número dos a nivel español (número uno en Catalunya) en la disciplina de patinaje artístico, lo que refleja una cultura de disciplina y rendimiento deportivo dentro de su núcleo familiar.

Planificación contractual y filial

El club azulgrana planificó la contratación de González para estos últimos meses de su etapa juvenil y por dos temporadas más con ficha del filial, como explicamos hace unas semanas en SPORT. De cara al próximo curso, el extremo está llamado a ser una pieza importante en el Barça Atlètic, que, salvo sorpresa, estará dirigido por segunda campaña seguida por Juliano Haus Belletti, que tendrá como objetivo principal el asalto y el ascenso a Primera RFEF.

La gran oportunidad de la pretemporada con el primer equipo

Su rendimiento en estos meses ha provocado que el écnico del primer equipo, Hansi Flick, lo haya incluido en la lista de jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 13 de julio, según ha podido saber SPORT.

Debido a que es un año de Mundial, gran parte de los futbolistas de la primera plantilla del Barça estarán de vacaciones en esa fecha, lo que ha llevado al entrenador alemán a recurrir a varios jóvenes de las categorías inferiores para el arranque de las sesiones de trabajo.

Más citados

Ebrima Tunkara es un portento con un futuro estelar / FCB

Junto a Álex González, también están citados para empezar la actividad con el primer equipo otras opciones de futuro de la base como Hamza, Oriol Gorén, Óscar Gistau o Ebrima Tunkara, a los que se sumarán de forma progresiva más nombres de la cantera que se irán dando a conocer de cara al inicio de los entrenamientos de este verano.