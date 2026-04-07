Àlex González, el ‘9’ reconvertido que ya decide partidos en el Barça

Llegar y besar el santo. ‘Arribar i moldre’, que diríamos en catalán. Lo de Àlex González en el Barça es el ejemplo máximo de rendimiento inmediato. Jugó su primer partido el pasado 1 de marzo. Un sábado se oficializó su fichaje por el Barça y el domingo disputó los 90 minutos contra el Mallorca. Y para nada pareció que acababa de aterrizar. Involucrado en el juego, asociándose con soltura. Como si hubiera ‘mamado‘ Masia desde muchos años atrás.

Es lo bueno de aterrizar de la Damm, que tiene una filosofía de juego parecida a la que se cuece en las entrañas del fútbol formativo azulgrana. Venía con el cartel de ‘pichichi’ del grupo de División de Honor. Se trata de un extremo potente y rápido con buen disparo y, a la vista está en sus cifras, con mucho gol. De momento, desde que llegó al Barça hace poco más de un mes ya ha convertido dos dianas.

Alex González, en una imagen con el Barça / Gorka Urresola

Una en la ‘Final Four’ de la Copa del Rey en Lugo; la otra, el pasado sábado frente al Nàstic de Tarragona sobre la bocina. Sirvió para dar tres puntos vitales al cuadro de Pol Planas en un duelo que se había atragantado, muy accidentado con las lesiones de Orian Goren y Ajay Tavares. También fue determinante en el primer tanto, obra de Nil Vicens. El de Piera fichó por la Damm en Infantil A. Llegó procedente del Nàstic Manresa, donde Àlex vivió su primera etapa de formación.

Álex González fue clave para el Juvenil A del Barça ante el Nàstic / Sport

Punto de inflexión

Se da el caso que Àlex siempre jugó de ‘9’. En la punta de lanza. Hasta que la temporada pasada, bajo el mando de Sergio García en el Juvenil de la Damm, hubo un ‘click’. Una reconversión a la banda. Allí ha destapado el tarro de las esencias. Siendo juvenil de primer año ya disputó algunos partidos más escorado al costado.

Alex González, en una imagen con el Barça / Gorka Urresola

No es el único deportista de élite de la familia, por cierto. Su hermana menor Daniela es TOP-2 de España y TOP-1 de Catalunya de patinaje artístico. Indiscutible en el Juvenil A, Àlex llegó en marzo para empezar a aclimatarse al Barça. Ha firmado para dos temporadas más con el Barça. Si alguien consideraba que debía justificar el fichaje, ha tardado menos de un mes...