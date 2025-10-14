"Me mojo y digo que Dro debería jugar contra el Girona"

El FC Barcelona afronta el derbi catalán de este sábado contra el Girona con la principal duda en la mediapunta debido a las bajas y al hecho de que algunos futbolistas salen de lesión y a un clásico vital en el horizonte. En el programa 'La Posesión', el analista Alex Delmàs desgrana las tres opciones que a su juicio puede utilizar Hansi Flick y apunta cuál es su favorita.

Lamine y Fermín se ejercitan con normalidad y apuntan a Girona en una sesión con muchos jugadores del filial / FC BARCELONA

Delmàs parte de la base de que el técnico alemán del FC Barcelona "no forzará a Fermín y Raphinha de inicio. Ferran Torres todo parece que sí va a estar".

Las opciones

La primera opción, pero tercera en su orden de preferencia, sería precisamente poner al valenciano por detrás del '9'.

"El Girona ha cambiado su sistema en los últimos partidos y ha pasado a defensa de cinco, con tres centrales y dos carriles. Ante Valencia y Getafe, al Barça le funcionó la doble punta. Puede ser una opción que Ferran intercambie posiciones con Lewandowski o con Rashford. Siempre por detrás del nueve", explicó el analista.

La segunda posibilidad es la de "poner a Pedri en la mediapunta". Para Alex Delmàs, tiene sus pros y sus contras: "Te va a funcionar seguro, pero lo pierdes como '8' en la base, te deja desnudo. Le vamos a restar intervenciones, aunque acercar al área. Si eso pasara, es imprescindible subir a la segunda altura a De Jong", analizó.

Y la tercera opción explicada en el programa, y la que más le convence, es la de darle la alternativa al canterano Dro, que se encuentra con la selección sub-18 de España junto a Toni Fernández.

Dro debutó de manera oficial con 17 años / Valentí Enrich

Confianza en Dro

"Me mojo y debería jugar Dro contra el Girona", sentenció Delmàs. El motivo es que el gallego "te permite mantener la base y mantener la línea de arriba sin tocar nada más, y con un especialista en la posición como es él. Un chaval que está acostumbrado a jugar de mediapunta, a girar. Además, te queda la carta en la segunda mitad de Fermín. Flick ha demostrado confianza en los jóvenes y sería un punto extra", añadió.

Así pues, el analista se queda "con Dro mediapunta, Bardghji por la derecha, Lewandowski de '9' y Raphinha por la izquierda, aunque también podría ser Rashford. Toni Fernández también es una opción (en el extremo diestro), pero Roony va a dar más amplitud ante una defensa de cinco".