Alex Delmas, analista especializado en fútbol: "Oyarzabal no es la mejor opción para el Barça, pero tiene puntos a favor como Plan B"

Mikel Oyarzabal (29 años) es uno de los nombres que ya suena como alternativa a los delanteros centros que el Barça contempla como primera opción en el mercado. Así se apuntó ayer en el programa La Posesión, donde el exfutbolista Alex Delmas analizó el posible encaje del delantero de la Real Sociedad en el Barça de Flick.

“Para mí no es la mejor opción, tiene ciertas limitaciones, pero puntos a favor también”, empezó diciendo. “Para mí es un plan B. No lo pondría en el primer escalón, porque no me parece un delantero para dar ese paso adelante e ir a ganar la Champions. Pero, desde luego, es un delantero que se adaptaría a este Barça”.

Delmas destaca cuatro grandes fortalezas que le ayudarían a tener un impacto en el Barça de Flick. “La primera de todas es que entiende el juego combinativo del Barça: sería aterrizar y empezar a asociarse en corto, en largo, tiene esa movilidad. Su juego combinativo es estelar”.

Otra característica importante para el analista es su timing. En este sentido, cree que tiene un gran sentido de la pausa. “Sería un apoyo para Pedri en cuanto a poner un punto de calma en el Barça de los Raphinha, Ferran, Gordon, etc. Ese punto de pausa, ese punto de calma... él lo tiene”.

Para Delmas, la polivalencia es otro aspecto a tener en cuenta si el Barça lo termina incorporando. “La versatilidad atacante”, apunta. “Le podría dar oxígeno a Lamine cuando no estuviera: puede jugar de falso extremo derecho y tiene capacidad para decidir cuándo regatear, cuándo irse por fuera, cuándo hacer la diagonal por dentro... es listo. Y luego, destacaría el punto de experiencia y aplomo pensando en la Champions que tiene. Es capitán en la Real Sociedad”.

Las limitaciones

El exfutbolista y analista también analizó lo que considera los contras del perfil de Oyarzabal en clave Barça. “Tiene limitaciones que hacen que lo considere un plan B: ciertas limitaciones para jugar a ritmos altos durante todo el partido. No es de ritmo Premier, ni de ritmo Champions de ida y vuelta... y este Barça muchas veces juega a eso, y la Champions te lleva a situaciones de ritmo alto”, empezó diciendo.

“Y, luego, va bien a la espalda, pero no es una bestia en ruptura como Raphinha, Ferran o Gordon. Otro aspecto clave son sus cifras: es un delantero que tiene buenas cifras, pero no es un primera espada en eso. Me vale como opción B, pero creo que todavía el Barça puede aspirar a un plan A, así que lo contemplo, pero lo dejo apartado. Mi opción sería Julián... y Diamonde me parecería una opción magnífica. Fíjate el camino que ha abierto Luis Enrique sin un ‘9’ fijo. Hizo una exhibición jugando por la derecha y por la izquierda en el debut de Costa de Marfil en el Mundial”.