FC BARCELONA
La clave para el mercado de fichajes del Barça: "Los dos son recuperables, pero haría bien en vender a uno de ellos"
El analista Àlex Delmàs señala que vender a uno de los laterales aportaría ingresos necesarios para reforzar otras posiciones clave del equipo
Las bandas del FC Barcelona han sido uno de los principales quebraderos de cabeza para Hansi Flick esta temporada. Ni Alejandro Balde ni Jules Kounde tienen su puesto asegurado, y el técnico alemán ha optado por dar más minutos a João Cancelo, incorporado en el mercado invernal como cedido y con posibilidades reales de ser fichado en verano. Además, en caso de fichar a un central, Eric Garcia podría ocupar de forma más habitual la banda derecha.
Ante la necesidad de generar ingresos para reforzar la plantilla (especialmente en delantero y/o defensa central), los laterales son los jugadores que acumulan más papeletas para salir en el próximo mercado.
¿Qué debe hacer el Barça en el mercado?
En el programa La Posesión 3x37, el analista Àlex Delmàs analizó la situación de ambos jugadores y dio las claves de por qué el club culé haría bien en traspasar a uno de ellos: "Los dos son recuperables, pero el Barça haría bien en vender a uno de ellos. Son laterales que tienen unos puntos fuertes muy marcados y otras debilidades. Kounde, cuando está bien, puede ser de los mejores del mundo, y Balde tiene un potencial tremendo con unas condiciones que no ha acabado de explotar".
Delmàs consideró que, por la forma de jugar de Flick, ambos encajan en el perfil ideal, pero la venta que menos perjudicaría al equipo sería la de Kounde. "Con el crecimiento de Eric Garcia en la posición de lateral derecho y la irrupción de Espart, con el Mundial de por medio, creo que se puede sacar un buen rédito económico. Lo digo por confección de la plantilla, no por nivel".
"El crecimiento de Eric de lateral, unido al gran desempeño de Gerard Martín de central, hace a Kounde menos necesario. Incluso esa conexión con Lamine, Eric también ha demostrado que la tiene", afirmó. El analista concluyó que desprenderse de un lateral izquierdo (Balde) dejaría la banda más desequilibrada que la salida del francés.
El Barça se encuentra en una encrucijada clásica: necesita vender antes de comprar y desprenderse de uno de los dos laterales titulares de la pasada temporada sería la vía menos dañina para el equilibrio del equipo. Veremos cómo se suceden los acontecimientos.
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