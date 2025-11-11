Álex Delmàs, analista especializado en Barça, rompe el debate: “Yo no lo renovaría; el Barça debe pensar en el futuro”

La intervención de Álex Delmàs en La Posesión de SPORT dejó una reflexión que va más allá del rendimiento inmediato de Robert Lewandowski. El analista apuntó directamente al futuro del polaco en el proyecto azulgrana tras la pregunta de David Bernabeu: “Si puedo elegir, no lo renovaría. Creo que el Barça debe buscar el ‘9’ del futuro, y debe hacerlo antes de que el ‘9’ del presente ya casi no te sirva o ya no te aporte cosas nuevas”.

Delmàs defendió con firmeza la idea de planificar más allá de los números que Lewandowski pueda seguir cosechando: “El gran reto del Barça, una vez ha solucionado la portería esta temporada, es ir a por el nuevo delantero del futuro y ahí poner todos los esfuerzos”.

El exfutbolista y analista, no obstante, entiende que el momento económico del club marcará la hoja de ruta. “Otra cosa será qué dinero tenga el club o qué músculo económico haya para salir al mercado. Pero si puedo elegir, no. Para mí el cuarto delantero como ‘nueve’ sería Ferran, y ahí Lewandowski tendría que buscar una salida. Si es no fichar a nadie o quedarme con él, ya lo vemos: te va a meter goles hasta que tenga 50 años. Pero si me das a elegir y tengo suficiente músculo para salir al mercado, no”, zanjó.

Lewandowski marcó un hat-trick / VALENTÍ ENRICH

“Ahora mismo debe ser titular”

Delmàs no dudó en situar al polaco como pieza indispensable en el Barça actual, dejando claro que ahora mismo debería ser indiscutible en el XI: “Para mí sí, para mí ahora mismo sí. Primero porque se lo ha ganado. En el fútbol uno se gana las cosas, del mismo modo que Ferran se ganó en su día partir de inicio, ahora creo que es Lewandowski quien lo merece: llega, te mete un hat-trick en una situación delicada...”.

Más allá del mérito por su último hat-trick, su análisis se detuvo en la dimensión colectiva: “El momento pide a Lewandowski más que a Ferran, no solo por la forma, sino por el contexto. En un Barça fluido, con energía y buena dinámica, me gusta más un ‘9’ móvil, como Ferran o Dani Olmo. Pero en un Barça sin Pedri, con dudas y cierta tensión, agradeces tener a un hombre gol. Y eso Lewandowski te lo da”.

El impacto del polaco, según Delmàs, va más allá del gol. “Los jugadores importantes ahora mismo agradecen jugar con él. Lewandowski fija a los centrales, y eso libera a los extremos. Tanto Lamine como Raphinha reciben menos ayudas rivales. Además, los interiores, como Fermín u Olmo, tienen más espacio. Y siempre tienes a alguien en el área, un punto de remate para cualquier centro. Eso, ahora mismo, para el Barça es oro puro”.

“No pagaría los 30 millones”

El analista cerró su intervención con una respuesta contundente cuando Bernabeu le preguntó por el pago de los 30 millones para firmar de forma definitiva a Marcus Rashford: “Yo no los pagaría. Para mí todos los esfuerzos, como he dicho antes, tienen que ir para el ‘9’. No es un futbolista que me moleste en la plantilla, está haciendo cosas bien, pero no lo veo como titular. Aunque lleve seis goles y ocho asistencias, Rafinha me parece bastante superior. Así que, para la situación actual del Barça, todos los recursos deben destinarse al nuevo delantero”.