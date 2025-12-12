Alessio Lisci: "No me gusta ir al Camp Nou solo a competir, nos iremos contentos si puntuamos"

Osasuna llega al Spotify Camp Nou tras dos victorias consecutivas ante Ebro y Levante que le han servido para alejarse del descenso en LaLiga EA Sports y para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. No obstante, se medirá a un FC Barcelona en un buen momento de forma, con cuatro triunfos seguidos, y que tiene la intención de, mínimo, mantener la ventaja en el liderato respecto al Real Madrid de Xabi Alonso.

En la previa del choque en la Ciudad Condal, Alessio Lisci, técnico del conjunto de Pamplona, ha comparecido en rueda de prensa frente a los periodistas.

Alessio Lisci, durante el partido ante el Levante / Osasuna

Las declaraciones de Lisci

El entrenador se ha mostrado ambicioso y, tras apuntar que "todo puede pasar en el fútbol", ha asegurado que van a intentar puntuar en el encuentro de este sábado contra el FC Barcelona, "no me gusta el mensaje de ir al Camp Nou solo a competir y jugar bien, nos iremos contentos si puntuamos", ha asegurado.

Cuestionado sobre el partido que espera, ha considerado que se decidirá "en las transiciones y en cómo aprovechar los momentos de balón", ya que ha subrayado que "está claro que cualquier equipo que juega contra el Barça no va a tener mucho balón y por eso hay que saber cómo hacerles daño cuando se tiene".

Lisci ha destacado que lo que hace diferente al Barcelona con respecto al resto de equipos de la Liga es su manera de defender. Especialmente, la forma en la que manejan el fuera de juego: "hay que saber jugar con ese fuera de juego que te tiran; ellos te exponen a jugártela en ese límite".

La vuelta al mediocampo de Moncaloya ha sido otro de los aspectos por los que ha sido preguntado el italiano, de quien ha destacado su capacidad de "abarcar campo tanto a la hora de transiciones como robo de balón", algo que "suma mucho" al conjunto.

Moncayola, ante el Real Madrid / Sergio Pérez

Por último, en relación a la victoria contra el Levante en el último enfrentamiento, Lisci ha compartido que "a nivel anímico se nota" y que "aunque siempre han estado seguros de que han hecho las cosas bien", este resultado "les refuerza".

La convocatoria de Osasuna

En cuanto a la convocatoria, serán 20 jugadores quienes podrán rumbo a Barcelona: Sergio Herrera y Aitor Fernández, en la portería; Herrando, Rosier, Boyomo, Abel Bretones, Catena y Arguibide, en la defensa; los centrocampistas Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez y Osambela y los delanteros Raúl, Kike Barja, Budimir, Becker y Víctor Muñoz, mientras que destaca la ausencia de Juan Cruz por proceso gripal.