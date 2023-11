¡Alerta terrorista en Hamburgo a tres días de la visita del Barça!

Un hombre ha disparado una pistola y ha prendido fuego en la pista del aeropuerto alemán Ha dejado un coche estacionado debajo de un avión

¡Alarma terrorista en el aeropuerto de Hamburgo! A tan solo tres días de la visita del FC Barcelona a la ciudad alemana para jugar el partido de Champions League, el aeropuerto hamburgués ha vivido un episodio de terror que ha obligado a detener toda su actividad.

Según las informaciones que llegan desde Alemania, un individuo disparó dos tiros al aire en una de las plataformas de embarque del aeropuerto alemán. Después, lanzó dos botellas encendidas desde el automóvil en el que llegó, que, según el portavoz oficial, se asemejaban a cócteles Molotov, aunque afortunadamente no causaron daños significativos. En este momento, el aeropuerto está siendo evacuado como precaución de seguridad, y hasta el momento, un total de 27 vuelos se han visto impactados por esta situación.

La policía ha confirmado que no hay heridos, pero el aeropuerto ha sido evacuado y se ha suspendido tanto el despegue como el aterrizaje de vuelos. Las fuerzas de seguridad están llevando a cabo una importante operación y están tratando la situación como un posible incidente de toma de rehenes.

The Armed man has barricaded himself with the children on the apron at #Hamburg #Airport. Sources pending verification say, the children belonged to him and his wife had called the security officials about his movement to airport.#crisis https://t.co/L2rJyWjxOC pic.twitter.com/3mr7STjDEH