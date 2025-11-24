Alerta en Stamford Bridge

El Barça ha puesto rumbo a Londres para jugar ante el Chelsea en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions con la obligación de sumar tras haber perdido cinco puntos en los cuatro partidos anteriores, tres contra el PSG y dos en su visita a Brujas. Tras el encuentro de Stamford Bridge todavía quedarán tres partidos más, ante Eintracht de Frankfurt, Sparta de Praga y FC Copenhague, encuentros que también serán importantes en el objetivo de quedar entre los ocho primeros para acceder directamente a octavos de final.

Es por ello que hasta cuatro futbolistas azulgranas deben tener cuidado con las tarjetas, pues ya han visto dos amarillas y si ven una tercera en Londres se perderán el siguiente partido ante el Eintracht en lo que será el retorno de la Champions al Spotify Camp Nou. Además, tres de los cuatro jugadores son titulares en el once de Hansi Flick. Uno de ellos es Lamine Yamal, que fue amonestado en el último partido en Brujas. También están a una tarjeta de la suspensión Fermín y Frenkie de Jong, que ya se perdió el último partido de Liga por sanción tras ser expulsado en Vigo contra el Celta. El cuarto futbolista que está apercibido de sanción es otro centrocampista, Marc Casadó.

Además de los cuatro futbolistas apercibidos, otros cuatro jugadores del Barça han visto una tarjeta amarilla en esta Champions. Se trata de Dani Olmo, Koundé, Balde y Gerard Martín.