Alerta en el Barça: ¿Peligra el clásico para Lamine Yamal?

Lamine Yamal vuelve a encender las alarmas en el FC Barcelona. Según ha confirmado el propio club en un comunicado médico, el delantero azulgrana ha vuelto a sentir molestias en la zona del pubis después de disputar los 90 minutos ante el Paris Saint-Germain en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Una noticia preocupante teniendo en cuenta que el canterano apenas había dejado atrás las dolencias físicas que le obligaron a perderse más de dos semanas de competición tras el último parón de selecciones.

El jugador, que se había mostrado recuperado en los últimos compromisos ante Real Sociedad y PSG y que firmó una gran primera parte en Montjuïc ante los parisinos como titular, es baja para el duelo liguero de este domingo ante el Sevilla.

El choque, correspondiente a la octavo jornada de la Liga, será el último antes de la segunda ventana internacional de la temporada, donde España espera encarrilar el billete para el Mundial de Estados Unidos y Canadá 2026 ya de manera oficial sin Lamine Yamal.

Lío con España

La convocatoria de Luis de la Fuente de este viernes había añadido aún más ruido alrededor de la situación del joven atacante. El seleccionador incluyó a Lamine Yamal en la lista para los compromisos de clasificación frente a Georgia y Bulgaria, a pesar de la situación del de Rocafonda. El plan de la Federación pasaba por evaluar su estado durante la concentración, aunque finalmente el jugador no irá a las Rozas.

La situación, durante unas horas, hizo revivir el malestar por el episodio vivido en septiembre, cuando las molestias musculares del extremo tras el parón internacional obligaron al Barça a frenar durante cuatro partidos y dosificar su regreso hasta el partido ante la Real, donde jugó poco más de media hora antes del duelo ante el PSG.

Tiempo de baja

Según el comunicado médico del Barça, el extremo de Rocafonda estará de baja entre dos y tres semanas, lo que haría llegar a Lamine Yamal muy justo para el duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu del próximo 26 de octubre, aunque estaría dentro de los tempos para disputarlo.

Si finalmente el tiempo fuera de los terrenos de juego es más cercano a la previsión más pesimista de tres semanas, el canterano azulgrana se perdería, más allá del Sevilla y los dos duelos de clasificación para el Mundial con España, el partido ante el Girona del 18 de octubre y el de Olympiacos del día 21 en Montjuïc en la jornada 3 de la fase liga de Champions League.