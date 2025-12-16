Alerta Copa: los grandes fiascos de Barça y Real Madrid

El FC Barcelona es el indiscutible Rey de Copas del fútbol español con 32 entorchados, pero la competición ha demostrado que nunca un equipo se puede fiar pese a ser muy superior, sobre el papel, a su rival. Los debuts de los grandes suelen ser ante equipos modestos y desde los últimos años, a partido único y con el factor campo en contra. Aunque ha habido victorias más apretadas que otras, lo cierto es que el Barça se lo ha tomado en serio y no sufre un fiasco copero desde el 2004. Este es el camino a seguir esta noche en Guadalajara para evitar sorpresas. Al Real Madrid, por su parte, le costó muchos más años entenderlo y no hace tanto (en enero de 2021) que el Alcoyano dejó KO a los blancos. Con el futuro de Xabi Alonso en el alambre, un 'Talaverazo' este miércoles sería definitivo para el técnico tolosarra.

FIGUERES, GRAMENET Y NOVELDA, LOS 'BORRONES DEL BARÇA'

La última eliminación en un estreno y ante un rival de inferior categoría data de 2004, en una época en la que, y con entrenadores distintos, los azulgranas sufrieron duros varapalos.

Todo empezó en Figueres. El 7 de noviembre de 2001, el equipo entonces entrenado por Carles Rexach acudió al Municipal de Vilatenim para medirse a un Segunda B que forzó la prórroga y provocó la humillación con un gol de Kali Garrido. Lo peor es que solo un año después volvió a suceder en Novelda con Van Gaal en el banco y hat-trick de Madrigal. Y en 2004, el final de la triste trilogía en Can Peixauet y un gol de Óscar Ollés en el 97’ con Xavi, Iniesta y un joven Messi en el once titular e Rijkaard.

El Barça cayó en el feudo de la Gramenet con Xavi, Iniesta y Messi en el once titular / EFE

Pero el Barça ha tomado nota y el KO ante la Gramenet ha sido el último inesperado y doloroso. Ha habido rivales modestos que han llevado al equipo blaugrana a la prórroga (Cornellà en 2021 o Intercity en 2023), también partidos ajustados en Linares (1-2) o Barbastro (2-3), pero no más hecatombes.

¿DEL ALCORCONAZO AL TALAVERAZO?

Muchos más desastres coperos y sostenidos en el tiempo tiene el Real Madrid en su armario en este siglo XXI. Empezando por Toledo un 13 de diciembre del 2000. Los Hierro, Sanchis, Morientes y compañía, que se habían proclamado campeones de Europa el pasado verano dirigidos por Vicente del Bosque, no pudieron con un modesto conjunto de Segunda B y cayeron por 2-1 en el primero de sus grandes batacazos.

Luego llegaron, y de manera consecutiva, los KO en Irún y Alcorcón. Y eso que eran eliminatorias a doble partido. Ante el Real Unión, los vascos pasaron por el valor doble de los goles en campo contrario (3-2 en el Bernabéu y 4-3 en el Stadium Gal), pero si alguna eliminación ha quedado instalada en la memoria colectiva es la del 'Alcorconazo' y ese humillante 4-0 en Santo Domingo que dejó muy corto el 1-0 de la vuelta con Xabi Alonso mirándoselo desde la grada.

José Juan, héroe de la última eliminación del Real Madrid ante un modesto / EFE

Todavía no se habían recuperado del ridículo cuando, en la campaña 2015/2016 llegó otra, en este caso de los despachos y la famosa alineación indebida del ruso Denis Cheryshev (debía cumplir partido de sanción) que derivó en la clasificación del Cádiz y la eliminación del Real Madrid pese al 1-3 para los de Rafa Benítez.

El último batacazo blanco ante un modesto fue en Alcoy la temporada 2020/2021, con el portero de los locales José Juan convertido en un héroe de 41 años que sacó las vergüenzas (2-1) al Real Madrid de Zinedine Zidane.