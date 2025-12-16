Historia SPORT
COPA DEL REY
Alerta Copa: los grandes fiascos de Barça y Real Madrid
El Alcorconazo o el hat-trick de Madrigal son capítulos que han pasado a la historia de la competición; los grandes deben ir con mucho cuidado en debuts que los puede cargar el diablo
El FC Barcelona es el indiscutible Rey de Copas del fútbol español con 32 entorchados, pero la competición ha demostrado que nunca un equipo se puede fiar pese a ser muy superior, sobre el papel, a su rival. Los debuts de los grandes suelen ser ante equipos modestos y desde los últimos años, a partido único y con el factor campo en contra. Aunque ha habido victorias más apretadas que otras, lo cierto es que el Barça se lo ha tomado en serio y no sufre un fiasco copero desde el 2004. Este es el camino a seguir esta noche en Guadalajara para evitar sorpresas. Al Real Madrid, por su parte, le costó muchos más años entenderlo y no hace tanto (en enero de 2021) que el Alcoyano dejó KO a los blancos. Con el futuro de Xabi Alonso en el alambre, un 'Talaverazo' este miércoles sería definitivo para el técnico tolosarra.
FIGUERES, GRAMENET Y NOVELDA, LOS 'BORRONES DEL BARÇA'
La última eliminación en un estreno y ante un rival de inferior categoría data de 2004, en una época en la que, y con entrenadores distintos, los azulgranas sufrieron duros varapalos.
Todo empezó en Figueres. El 7 de noviembre de 2001, el equipo entonces entrenado por Carles Rexach acudió al Municipal de Vilatenim para medirse a un Segunda B que forzó la prórroga y provocó la humillación con un gol de Kali Garrido. Lo peor es que solo un año después volvió a suceder en Novelda con Van Gaal en el banco y hat-trick de Madrigal. Y en 2004, el final de la triste trilogía en Can Peixauet y un gol de Óscar Ollés en el 97’ con Xavi, Iniesta y un joven Messi en el once titular e Rijkaard.
Pero el Barça ha tomado nota y el KO ante la Gramenet ha sido el último inesperado y doloroso. Ha habido rivales modestos que han llevado al equipo blaugrana a la prórroga (Cornellà en 2021 o Intercity en 2023), también partidos ajustados en Linares (1-2) o Barbastro (2-3), pero no más hecatombes.
¿DEL ALCORCONAZO AL TALAVERAZO?
Muchos más desastres coperos y sostenidos en el tiempo tiene el Real Madrid en su armario en este siglo XXI. Empezando por Toledo un 13 de diciembre del 2000. Los Hierro, Sanchis, Morientes y compañía, que se habían proclamado campeones de Europa el pasado verano dirigidos por Vicente del Bosque, no pudieron con un modesto conjunto de Segunda B y cayeron por 2-1 en el primero de sus grandes batacazos.
Luego llegaron, y de manera consecutiva, los KO en Irún y Alcorcón. Y eso que eran eliminatorias a doble partido. Ante el Real Unión, los vascos pasaron por el valor doble de los goles en campo contrario (3-2 en el Bernabéu y 4-3 en el Stadium Gal), pero si alguna eliminación ha quedado instalada en la memoria colectiva es la del 'Alcorconazo' y ese humillante 4-0 en Santo Domingo que dejó muy corto el 1-0 de la vuelta con Xabi Alonso mirándoselo desde la grada.
Todavía no se habían recuperado del ridículo cuando, en la campaña 2015/2016 llegó otra, en este caso de los despachos y la famosa alineación indebida del ruso Denis Cheryshev (debía cumplir partido de sanción) que derivó en la clasificación del Cádiz y la eliminación del Real Madrid pese al 1-3 para los de Rafa Benítez.
El último batacazo blanco ante un modesto fue en Alcoy la temporada 2020/2021, con el portero de los locales José Juan convertido en un héroe de 41 años que sacó las vergüenzas (2-1) al Real Madrid de Zinedine Zidane.
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
- Descartada la opción Casadó
- Daniela Svedin Figo: 'Mi padre nos decía que iba a ser el número uno
- Abraham González, exjugador del Barça de Guardiola: 'Me dijo: ¿Eres el nuevo Iniesta? Como él no juega; tú tampoco
- Alberto Lejárraga, un muro contra la homofobia: 'Llegué a un punto en el que decidí mostrarme tal y como era, eso me hizo mucho más feliz
- Domingo negro para los entrenadores españoles: Míchel, destituido
- ¡Ya le buscan casa a Lewandowski en Miami!