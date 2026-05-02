Alerta Clásico para el Barça: tres apercibidos de sanción

El FC Barcelona se juega mucho esta noche en El Sadar ante CA Osasuna, pero no solo en la clasificación. También en clave de Clásico. Hasta tres jugadores importantes están apercibidos y, si ven una amarilla, se perderán el partido contra el Real Madrid: Raphinha, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

No es un detalle menor. El Barça puede dejar LaLiga prácticamente encarrilada si gana en Pamplona, ya que los de Flick tienen once puntos de ventaja sobre el Real Madrid y con una victoria hoy podría alejarse a catorce a la espera del duelo de los blancos en Cornellà contra el RCD Espanyol y con cuatro jornadas más por delante.

Pero el riesgo de perder a piezas clave para el Clásico está ahí y Flick, como dejó entrever en la rueda de prensa previa al duelo de El Sadar, no piensa en reservar nada, pero la situación obliga a tenerlo en cuenta.

Especial atención con Raphinha. El brasileño vuelve tras lesión, ha entrado en la convocatoria después de cinco semanas en el dique seco y apunta a tener minutos, aunque no será titular. Una amarilla le dejaría sin uno de los partidos más importantes del curso, su gran objetivo tras perderse la fase clave en Champions donde el Barça cayó en cuartos ante el Atlético de Madrid.

Algo parecido pasa con Marc Bernal, que también regresa y podría entrar en dinámica después de cuatro semanas fuera por la lesión de tobillo que le hizo perderse como al brasileño los partidos ante los colchoneros.

El caso de De Jong es distinto. Desde su regreso de la lesión está entrando progresivamente y hoy ante Osasuna es una de la grandes dudas del once inicial. El neerlandés sigue siendo uno de los jugadores más importantes en la sala de máquinas para Flick pese al buen hacer de Gavi junto a Pedri y, si cae sancionado, el golpe sería importante pensando en el duelo ante los blancos en caso de jugarse sentenciar el título en el Clásico. Veremos qué decide el alemán.

Quien sí que estará seguro tras 'limpiarse' de tarjetas amarillas es Jules Kounde. El francés cumple sanción en Pamplona este fin de semana por acumulación y volverá a la convocatoria el próximo 10 de mayo cuando los de Arbeloa visiten el Camp Nou.