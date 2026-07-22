Alerta Barça: el Mundial revaloriza a Julián Álvarez

El doloroso y justísimo KO contra España en la final del Mundial que se llevó Argentina contra España en Nueva York (1-0) no ha pasado factura a Julián Álvarez, el delantero del Atlético de Madrid que se ha convertido en el objetivo prioritario del FC Barcelona. La 'Araña', pese a que en la final no tuvo un buen partido, exactamente como el resto de sus compañeros de la 'albiceleste', ha cuajado un buen Campeonato del Mundo y esto se ha visto reflejado en su cotización.

SPORT

El portal especializado Transfermakt ha publicado este miércoles la actualización de los valores de mercado tras la disputa del Mundial y Julián Álvarez es uno de los futbolistas que ha visto aumentada su valoración. Concretamente, en 20 millones de euros, la misma subida que, por ejemplo, Lamine Yamal o Pau Cubarsí, que pueden ser sus próximos compañeros si finalmente se cumple la voluntad del futbolista de vestir de azulgrana y el Atlético acaba aceptando un traspaso.

Punto de inflexión: el gol a Suiza

El valor de mercado actual de Julián Álvarez se sitúa en los 120 millones de euros. Una cifra que le hace estar entre los futbolistas más cotizados del mundo. Ya alcanzó la centena a final de la temporada 2025/2026 pese a que los colchoneros firmaron una temporada en blanco y sigue el argentino con su progresión ascendente.

Julián Álvarez, de 26 años de edad, empezó el Mundial siendo suplente de Lautaro Martínez en los dos primeros partidos (contra Argelia y Austria), pero Lionel Scaloni le dio la titularidad para dar descanso a Leo Messi en el último partido de la primera fase, contra Jordania, y mantuvo el puesto en el once en las eliminatorias. La 'Araña' se convirtió en la pareja en el ataque del mejor futbolista de todos los tiempos, con el que mostró una muy buena compenetración.

Solo marcó un gol en este campeonato Julián, pero fue del todo decisivo. Suiza puso las cosas muy difíciles a la albiceleste en los cuartos de final y llevó el partido a la prórroga. El derechazo de la 'Araña' en el minuto 112 desencalló un partido que apuntaba a los penaltis. Ya con los helvéticos volcados y dejando huecos, Lautaro firmó el tercero para certificar el pase de los de Scaloni.

El Barça, muy tranquilo

El Barça mantiene su convicción de que Julián Álvarez es el futbolista ideal para suplir la marcha de Lewandowski y ser el '9' del equipo azulgrana por muchos años, pues a su olfato goleador, suma un incansable trabajo muy del gusto del técnico azulgrana, Hansi Flick. El futbolista, ahora de vacaciones post Mundial, ha sido citado para el próximo 10 de agosto por su actual club, el Atlético de Madrid, mientras desde el FC Barcelona se mantiene la tranquilidad y la oferta realizada, aunque Joan Laporta ya ha explicado que no podrán esperar eternamente una respuesta.