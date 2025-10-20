Alerta en el Barça con Ferran, Raphinha y Christensen

El FC Barcelona se ha ejercitado esta mañana por última vez en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de recibir al Olympiacos este martes (18:45 horas) en la 3ª jornada de la Fase liga de la Champions League. El encuentro, que se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, salvo sorpresa, no podrá contar con la presencia de Ferran Torres ni de Raphinha.

Los dos delanteros no han participado en la sesión matinal que ha dirigido Hansi Flick, por lo que ambos apuntan a causar baja en la lista de convocados de este martes. Las molestias no han remitidio en ninguno de los dos casos y se primará la prudencia y la cautela para maximizar las opciones de que regresen en el mejor estado de forma posible para el clásico contra el Real Madrid de este domingi (16:15 horas) en el Santiago Bernabéu.

Por otra parte, también se ausentó de la sesión de entrenamiento Andreas Christensen. El futbolista danés acudió a las instalaciones del FC Barcelona por la mañana, pero regresó a su domicilio por malestar general. Por ello, su presencia este martes ante el Olympiacos también está en el aire, pero no está descartado.

El ataque, tocado

Ferran Torres regresó antes de tiempo de la concentración de la selección española por una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, pero se esperaba que pudiese estar disponible ante el Girona. El de Foios sigue sintiendo molestias en la zona mencionada y causó baja durante el derbi catalán. Por lo que respecta a Raphinha, sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha y, a pesar de que se estimaban unas tres semanas de baja, va camino del mes fuera de los terrenos de juego.

Con este panorama, en el que también se encuentran Robert Lewandowski y Dani Olmo en la enfermería blaugrana, todo apuntaría a que Marcus Rashford se situaría en la punta del ataque, con Lamine Yamal por el extremo diestro y Fermín por el carril zurdo. Aunque ya vimos frente al Girona que Flick utilizó a Toni Fernández como hombre más avanzado en una alternativa más imaginativa.

Para completar la sesión, Hansi Flick volvió a recurrir a los mismos futbolistas del Barça Atlètic que citó en la previa del encuentro contra el Girona: Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Xavi Espart, Dro, Toni Fernández y Juan Hernández. Todos ellos podrían disputar este martes su primer partido en la Champions League.