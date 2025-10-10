Alerta Barça: Dani Olmo, lesionado en el entrenamiento de España

Malas noticias para la selección española y, de rebote, también para el FC Barcelona. Dani Olmo ha tenido que abandonar el último entrenamiento de la selección antes del duelo ante Georgia por un pinchazo en el gemelo.

El mediapunta azulgrana, que apuntaba a titular para Luis de la Fuente con las bajas de España en la delantera, volverá a Barcelona según ha podido saber SPORT para realizarse las pertinentes pruebas médicas y se perderá los dos partidos de clasificación del Mundial 2026 ante Georgia (sábado) y Bulgaria (martes), sumándose a las bajas de Lamine Yamal y Nico Williams en el frente de ataque de la selección.

En la rueda de prensa de Luis de la Fuente, el seleccionador español confirmó el percance físico del mediapunta: "Dani vino con cansancio y alguna molestia, ha entreado 15 minutos y han ido a hacerle unas pruebas, ya informaremos", apuntó el técnico de La Roja, sin dar más detalles ni de la dolencia ni el alcance de la misma.

Sobre la circunstancia de que un jugador del Barça se haya vuelto a lesionar con España tras la polémica del club azulgrana por el 'caso Lamine Yamal' con la RFEF, el seleccionador ha hecho hincapié en que no mira el color de la camiseta cuando se le lesiona un futbolista:

"Me digusta la lesión de cualquier jugador, es la parte mala del fútbol. Vamos a ver en qué queda. A Dani le tengo un cariño especial por el tiempo que llevo con él. Si es de un club o otros, son circunstancias del fútbol, ojalá no cayeran ni aquí ni en sus clubes", matizó.

Momento delicado para el Barça

A falta de confirmación oficial y de las pruebas médicas que se pueda realizar el jugador en Barcelona, el egarense podría causar baja en el regreso de la competición de clubes en un momento delicado para los culés por los últimos resultados y las númerosas bajas con las que cuenta Hansi Flick en la plantilla.

El Barça tiene partido el sábado 18 de octubre en Montjuïc ante el Girona y el martes 21 también en el Lluís Companys ante Olympiacos en el tercer partido de la fase de grupos de la Champions, dos duelos de alta exigencia tras las dos últimas derrotas que medirán las fuerzas del conjunto de Flick antes del clásico en el Bernabéu del domingo 26 de octubre.

La buena noticia para el técnico alemán dentro de tanto lesión en las últimas semanas es que tanto Fermín, Raphinha como Lamine Yamal podrían estar de vuelta para el primer duelo tras el parón internacional -Ter Stegen, Joan Garcia y Gavi seguirán en la infermería-.

El mediapunta español, precisamente titular por delante de Olmo en este inicio de temporada hasta su lesión muscular, es el que está por delante en la fase de recuperación y en los dos últimos días ya ha saltado al césped de la Ciutat Esportiva para hacer ejercicios con balón.