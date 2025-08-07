Alerta Barça: a contrarreloj para la portería

Nueve días para que se alce el telón liguero. Recta final para la visita al Estadi de Son Moix, donde espera el Mallorca de Jagoba Arrasate... y de un Pablo Torre que jugará extramotivado por razones obvias. A estas alturas, Hansi Flick tiene muy claro que su portero titular para la defensa del título es Joan Garcia y su segundo, Wojciech Szczesny. Pero ni uno ni otro están inscritos y el tiempo va pasando. Ter Stegen encalla la situación por su negativa a firmar el informe médico de su operación en la espalda y en la recámara están Iñaki Peña y Diego Kochen. El alicantino es el único portero de la primera plantilla ahora mismo inscrito, pero está negociando la rescisión de su contrato, pues no entra en los planes de Flick, y el Miami es el meta del filial, con un gran futuro pero, que no ha debutado oficialmente. El puzzle que debe componer el bueno de Hansi es descomunal.

¿Se atreverá Hansi Flick con Diego Kochen si no son inscritos a tiempo Joan Garcia ni Tek? Es la gran pregunta y la única pista la encontramos en la gira asiática, donde el estadounidense pasó por delante del de Alicante al tener minutos en el último partido en Daegu. Iñaki Peña se quedó en blanco, en lo que apunta a ser una declaración de intenciones.

Si Flick va con una idea, es de los que no se amedrentan. A Iñaki le hizo la 'cruz' en la pasada Supercopa de España tras llegar tarde a una charla técnica y podría pasar cualquier cosa. El único futbolista disponible (Marc Bernal no lo estaba) que regresó de Japón y Corea del Sur sin haber tenido la oportunidad de jugar. /es/noticiasEs cierto que Iñaki defendió la portería azulgrana en el último partido de la pasada Liga, en San Mamés y ya sin nada en juego para el campeón (0-120410104 en lo que se puede interpretar como un buen detalle del germano... o un aviso anticipado a su compatriota Ter Stegen.

Flick conoce bien a Kochen

Kochen sumó la pasada temporada 29 convocatorias con el primer equipo azulgrana más infinidad de entrenamientos y Hansi Flick y su cuerpo técnico conocen bien al de Florida, quien incluso ha sido citado por Mauricio Pochettino en 4 ocasiones con la selección absoluta de Estados Unidos, pues le considera un candidato para el Mundial del próximo año a jugarse en tierras americanas. A sus 19 años, está para tener la oportunidad.

Para el club azulgrana ya se trata de una contrarreloj. Es cierto que la vía de Ter Stegen es la más rápida y directa para las inscripciones de Joan Garcia y Szczesny, pero no la única. Es aquí donde entran en acción los asientos VIP y el informe de la auditoría Crowe. En el Barça ya se ha instaurado el sufrimiento prácticamente hasta el último, pero también la capacidad de conseguir que nadie se quede sin jugar.

Ya pasó con Dani Olmo y Pau Víctor la pasada campaña. En la actual, se antoja el más difícil todavía. Al margen de los porteros, también falta por inscribir a Marcus Rashford (Roony Bardghji tendrá ficha de filial) y a Gerard Martín, que por edad debe tener licencia de primer equipo. Serán unos días, una vez más, de locura.