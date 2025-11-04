Alerta amarilla en el centro del campo del Barça

El Barça disputa este miércoles la cuarta jornada de la fase liga de la Champions contra el Brujas. Aunque se prevén cambios respecto al último once liguero, Flick tiene menos margen de maniobra en el centro del campo, donde solo hay tres futbolistas sanos: De Jong, Casadó y Bernal. Los dos primeros, que apuntan a repetir de inicio, están apercibidos, por lo que si ven una tarjeta dejarán aún más en cuadro la sala de máquinas azulgrana para el choque en Stamford Bridge.

Ambos centrocampistas son los únicos jugadores del Barça en riesgo de suspensión, ya que tanto el neerlandés como el catalán vieron la amarilla en los dos primeros partidos de la competición contra Newcastle y PSG. Si ven la tarjeta, se perderán el duelo contra el Chelsea del próximo 25 de noviembre, en un encuentro que puede ser clave para las aspiraciones del FC Barcelona de entrar en el top 8 de la Champions.

La otra opción que tiene Flick en el centro del campo, tanto para este miércoles como para el duelo en Stamford Bridge, es Marc Bernal. Sin embargo, el técnico alemán está siendo cauto con el futbolista de Berga, después de un año sin jugar por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En lo que llevamos de temporada, el mediocentro únicamente ha disputado 30 minutos, repartidos en tres choques distintos.

Además, Pedri, aunque no está totalmente descartado, llegaría muy justo al partido en Londres. La lesión que sufre el canario en el bíceps femoral, más grave de lo que se esperaba en un principio, lo mantedrá de baja entre tres y cuatro semanas, por lo que su presencia contra los 'Blues' es toda una incógnita.