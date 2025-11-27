Carles Aleñá: "Hemos visto dónde sufre el Barça y cómo hacerles daño"

Supongo que viste el partido de Stamford Bridge. ¿Sorprendido por el mal partido del Barça?

Sí, lo vi. Bueno, Europa, ya sabes, no permite el fallo. Creo que en esos partidos, cuando te quedas con un jugador menos, es mucha ventaja para el rival. Vi a un Chelsea físicamente muy fuerte, muy agresivo. Fue un día duro.

Joan Represa

Vais a visitar a un Barça tocado, herido. Pero también es aquello de que podéis pagar los platos rotos, ¿no?

Siempre pienso que nunca es un buen momento para ir al Camp Nou. Creo que el Barça viene haciendo una gran temporada. Ha tenido tropiezos, pero sigue siendo el mismo equipo, el mismo planteamiento, el mismo entrenador. Va a ser un partido muy complicado. Querrán darle la vuelta a la situación, calmar un poco, pero también hemos visto dónde el Barça sufre, dónde se les puede hacer daño y vamos a intentar poner las cosas difíciles.

Carles Aleñá, la temporada pasada en Montjuïc con el Getafe / JAVI FERRANDIZ

Ya son varios los rivales que parece que le han pillado el truco a este Barça. ¿Cómo pensáis hacerle daño?

Para hacer daño a un equipo así, sobre todo hay que hacer un partido perfecto. Hay que buscar espacios, que no se sientan cómodos cuando tengan el balón. También puedes tener la personalidad de jugar en su campo, de intentar tener el balón, porque si no es un equipo que te somete mucho, que te crea ocasiones, con jugadores de talla mundial.

Vaya partidazo de tu amigo Cucurella, cómo frenó a Lamine…

Me imagino que estará contento. Tenía ganas de jugar contra el Barça, en Europa. Sí, un partidazo. No me sorprende, todos los partidos los juega así, con esta intensidad. No dejó ni respirar a Lamine Yamal. Ahora mismo, sin duda, es el mejor lateral izquierdo del mundo.

Carles Aleñá y Marc Cucurella, grandes amigos / JOAN IGNASI PAREDES

¿Hay un Cucurella en el Alavés para hacer lo mismo?

Bueno, tenemos a los nuestros. Están Yusi, Parada, Moussa... No estaría mal que viniera Cucurella, eh, pero eso va a ser más complicado.

El caso de Cucu, igual que el tuyo y otros, señala que antes a la cantera del Barça se la valoraba mucho menos que ahora. Y se ha demostrado que era un error, ¿no?

Sí. Fue también otra época del club. Cuando estábamos nosotros había jugadores de mucho peso y era más difícil llegar al primer equipo. En mi caso, recuerdo a Arturo Vidal, Coutinho, Rakitic… era difícil buscar sitio ahí. Y Cucu también lo tuvo complicado. Y al final, pues bueno, hay que buscar la salida fuera. Porque cuando ves que no tienes sitio, hay que dar un paso. A Cucu le fue muy bien, yo he seguido jugando en Primera División.

Y con los años que ya han pasado, ¿te arrepientes o crees que tomaste la mejor decisión?

No, no me arrepiento. No fue fácil dejar el club porque llevaba toda mi vida ahí. Pero cuando sientes que no tienes sitio y que por mucho que hagas ya no vas a entrar en esos planes, también es de valiente dar un paso al frente para sentirte importante y valorado en otros sitios.

Carles Aleñá aprendió mucho de Luis Enrique / JOAN MONFORT

Cuando subiste al primer equipo, eras el referente de la Masía. Jugaste 44 partidos con el primer equipo del Barça. ¿Qué crees tú que te faltó para triunfar?

No sé lo que me faltó. Seguramente esa continuidad, es lo más complicado. Dentro de lo que cabe, hice buenos partidos. Es verdad que después hubo una etapa con Valverde. Después del primer partido de Liga en Bilbao, juego de titular y me cambia a la media parte. A partir de ahí, estoy cuatro meses sin convocar. Ahí creo que me afectó un poco mentalmente, psicológicamente. Porque no me lo esperaba. Y ahí es cuando después decidí irme al Betis. Me faltó igual esa paciencia, esa calma de darle la vuelta. Quise buscar la salida muy rápido. Son errores o decisiones que uno toma cuando es joven, por tener ganas de jugar, porque yo quería comerme el mundo.

Hubo un episodio con el dorsal 21 y Frenkie de Jong. Creo que no acabaste del todo contento con la gestión del club en este asunto...

Sí, pasó algo así. Es verdad que Frenkie a mí me llama. Cuando me llama para hacer el cambio a mí obviamente no me importaba porque era un número muy importante para él. Y a mí, la verdad, no me costaba ningún problema. Lo único que el club se lo dio sin antes hablar conmigo. Son cosas que a veces pasan. Con Frenkie no hubo ningún problema, ni con el club tampoco. Solo que faltó un poco de cuidado o de decírmelo, al menos a mí. Y yo se lo hubiera dado encantado.

Vuelves al Camp Nou. El primer gol que marcaste fue en el estadio y el pase te lo dio Leo. No todo el mundo lo puede decir ¿eh?

Impresionante. A veces alguna vez me sale el gol en algún sitio. Siempre lo miro y es un recuerdo muy bonito. Quien me lo hubiera dicho a mí que mi primer gol con el Barça el pase me lo diera el mejor jugador de todos los tiempos. Fue muy bonito compartir los años que estuve con él. Por cómo es como persona. Por lo normal y por lo fácil que me hizo la convivencia. Y por poder disfrutar de él.

Carles Aleñá se siente un privilegiado por haber jugado con Messi / JOAN IGNASI PAREDES

Siendo tan culé, tu padre futbolista... ¿ya ibas de pequeñito al Camp Nou?

Sí, sí, tengo muchos recuerdos. Con mi padre íbamos, nos daban un carnet de jugador a los canteranos y podíamos ir. Estaba en el córner, justo cuando Ronaldinho estaba en su momento más top en el Barça. Veíamos a Ronaldinho por la banda, nos encantaba, cada vez que tocaba el balón todo el mundo se levantaba del asiento. He disfrutado mucho del Camp Nou. Tengo una gran curiosidad para ver cómo ha quedado, va a ser muy especial.

Tienes 27 años, contrato con el Alavés hasta 2029. ¿Has encontrado en Vitoria tu sitio?

Cuando estuve cedido, siempre dije que me sentí muy a gusto, como en casa. Caí de pie, he encontrado mi sitio. Por la ciudad, por la gente, todo el cariño, por la idea de juego, por el club, por todo lo que envuelve al Alavés. Me apetecía venir y creo que se hizo un esfuerzo. Y la verdad es que muy feliz de estar aquí y de encontrarme con mi mejor versión.

Se puede decir que habéis ido un poco de menos a más en la temporada, ahora con dos derrotas consecutivas. ¿En qué situación llega el Alavés al partido?

Es verdad, hicimos un buen inicio. Creo que fuimos regulares, nos hicimos fuertes en casa. No esperábamos la derrota contra el Celta, pero creo que el equipo viene bien. Compite en todos los partidos y el sábado no va a ser menos, con nuestra idea, siendo fieles a lo que hacemos. Así es como las cosas salen.

Comentábamos antes que ahora sí que en el Barça se le da importancia a la cantera. El jugador más brillante que ha salido ahora es Lamine Yamal, de Mataró también, además. ¿Cómo ves su situación, todo lo que hay a su alrededor?

Como jugador me parece muy diferente, un crack. Nos hace disfrutar. El límite lo va a marcar él, hasta donde él quiere, porque es un talento que se ve, es un don que le ha dado Dios y es muy bueno. Como persona también, lo veo un tío centrado, un tío humilde, lo escucho hablar y me gusta cómo habla, cómo se comporta. Es un chico que tiene 18 años y se comporta con una madurez, cómo habla y cómo juega en el campo. Le hacen faltas y no se queja, es buen compañero. Todos los compañeros hablan maravillas de él. Le deseo lo mejor y creo que va a ganar mucho.

Carles Aleñá y Pedri coincidieron en el Barça / VALENTI ENRICH

¿Del Barça actual, con qué jugador te quedas?

Me gustan muchos jugadores. Pedri es medio Barça, por no decir tres cuartos. Es muy importante y cuando no está, se nota bastante. Se ha convertido en imprescindible. Tengo una debilidad con Olmo, como amigo también, lo quiero mucho, pero como jugador también. El cambio que ha hecho y lo diferencial que es, creo que puede mejorar mucho su nivel de lo que ya está haciendo, que para mí es mucho y cómo se ha adaptado aquí. Es muy bueno, va a ser indiscutible, un jugador para muchos años en el Camp Nou, porque lo tiene todo para serlo.

Como centrocampista que eres, te pregunto por Dro. ¿Cómo has visto su irrupción?

Bien, muy bien. Lo lleva el mismo agente que a mí y me fijo mucho más. Es muy joven y cuando veo a estos jugadores de esta edad me parece increíble todo lo que hacen. Es también diferente y también un jugador que puede ser muy importante para el futuro del Barcelona.

¿Con quién te vas a intercambiar la camiseta, con Olmo quizás?

Ya la cambiamos el año pasado cuando estaba en Getafe, pero sí, seguramente se la volveré a pedir. No lo suelo hacer, me da cosa y me las suelo intercambiar con amigos, como Olmo o Eric García, que tengo también una buena relación.

Por último, ¿cuál es tu deseo de futuro?

Siempre he dicho que sueño con jugar en la Premier, la sigo mucho. Es un sueño que he tenido desde pequeño, así en grande. Pero vivo el presente y trabajar para que llegue lo mejor para el futuro.

¿Tuviste alguna vez la opción?

Cuando tenía 18 años, en la época que vino el Tottenham con Pochettino, pero en ese momento decidí quedarme porque mi sueño era jugarme en el primer equipo del Barça.

¿Y al Girona pudiste ir este verano?

Hubo un interés, sí, pero el Alavés siempre fue mi primera opción.