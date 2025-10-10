En Alemania siguen dudando de Ter Stegen

En Alemania siguen dudando de que Ter Stegen pueda ser el portero titular en el próximo Mundial. El último en expresar su opinión contra el portero del Barça ha sido Thomas Kroth, asesor del combinado germánico. "Si doy una respuesta clara ahora, abriré la caja de Pandora. Si Nagelsmann ve un problema en esta posición y le piden que juegue, Neuer no se negará a regresar", apuntó Kroth, quien se decanta por el guardameta del Bayern antes que por el barcelonista.

Aunque Neuer anunció su retirada de la selección justo después de la Eurocopa de 2024, sus sobresalientes actuaciones en la Bundesliga, en la que es el portero con mayor porcentaje de paradas (78,6%), hacen que exista la posibilidad de su vuelta a la 'Mannschaft'. Además, la lesión de Ter Stegen y su más que posible suplencia en detrimento de Joan García avivan aún más los rumores.

Con la retirada internacional de Neuer y la baja del portero del Barça, la portería alemana está cubierta por Baumann, quien no transmite confianza a sus compañeros de la zaga, como se apreció en el último parón cuando Alemania cayó frente a Eslovaquia, poniendo en peligro su clasificación para el Mundial. Asimismo, dentro del vestuario echan en falta el liderazgo de Neuer. "¿Quién sabe? Seguimos queriendo a Neuer en la portería. Es un portero de talla mundial. Pero la decisión la tiene el entrenador", señaló el centrocampista Aleksandar Pavlovic.

Nagelsmann da por cerrada la etapa de Neuer en la selección

A pesar de las dudas de los aficionados alemanes, la decisión de Nagelsmann de no volver a contar con Neuer parece fija, pues declaró en varias ocasiones que la puerta de la selección estaba cerrada para el guardameta del Bayern. "Neuer no es una opción por el momento", aseguró el seleccionador teutón. De hecho, hace unos días 'Bild' apuntó que la relación entre seleccionador y portero no acabó de la mejor forma en sus días como técnico en el Allianz y que solo una reunión entre ambos podría desencallar un posible regreso a la 'Mannschaft'.

La opinión, por ahora, de Nagelsmann concuerda con las declaraciones que realizó hace unos días el exfutbolista Rudi Völler, quien también ve a Ter Stegen defendiendo los tres palos en la Copa del Mundo. "Un portero como Ter Stegen merece jugar el Mundial. Baumann lo está haciendo muy bien en estos meses como sustituto, pero el portero titular debe ser Ter Stegen", mencionó en una entrevista a 'Sky90'.

Aun así, el exentrenador alemán aseguró que para llegar en forma al Mundial el guardameta culé debe tener minutos. "Espero que Ter Stegen vuelva a jugar muy pronto. O en el Barça o en algún otro sitio a partir del mes de enero. Eso es muy importante ahora. Para regresar a la selección tiene que jugar. Él sabe que tiene una gran oportunidad y si regresa, probablemente será nuestro portero en este Mundial. Creo que es una cosa que nos beneficia a todos", sentenció Völler en la citada entrevista.