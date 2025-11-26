Alemania, implacable con el KO del Barça: "Flick se hunde"

La derrota ante el Chelsea ha hecho daño en el entorno blaugrana y las críticas deportivas han comenzado a aflorar. Curiosamente, los medios de comunicación alemanes enfocan los comentarios negativos hacia Hansi Flick, a quien culpan del desastre estratégico del Barça en algunos encuentros este curso: "Flick se hunde con el Barcelona en Stamford Bridge contra el Chelsea . El equipo inglés venció merecidamente al Barcelona en el momento más destacado de la jornada, también gracias a un extraño autogol", escribe 'welt.de'.

"¡Una gran derrota para Flick! El técnico alemán se mostró frustrado durante las celebraciones de los "Blues" , se asegura en 'Bild'. El rotativo alemán hace hincapié en la crisis defensiva del equipo blaugrana y en que el técnico no está dando con la tecla para levantar esta temporada a pesar de que queda mucho por delante.

"El Chelsea ha asestado un duro golpe al Barcelona en la Champions League. Como resultado, el equipo de Hansi Flick está sometido a una presión cada vez mayor", asegura 'Sportschau.de' dejando claro que el equipo blaugrana está en la posición 15 de la tabla de la Champions y que podrían haberse metido en un problema si no entran en el 'top-8' ya que les puede venir un cruce inesperado para seguir en la competición.

Los medios alemanes son especialmente duros con Hansi Flick recordando sus problemas que tuvo también en el Bayern por encajar demasiados goles. El entrenador siempre ha sido fiel a su estrategia y no cambia ya que está convencido de sus ideas con las que ha conseguido ganar muchos títulos. En el Barça siempre ha jugado con la defensa avanzada sea cual sea el rival y el escenario y en la Champions ya queda claro que, por ahora, las cosas no le están funcionando.