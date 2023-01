Alemania duda de la edad de Moukoko

Nacido en Camerún, el país está siendo investigado porque la mayoría de los jugadores selección Sub 17 no cumplía con su partida de naciemiento Alemania también duda de que se cumpla y varias fuentes aseguran que tiene 22 años

Los clubs que pretenden hacerse con los servicios de la estrella del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, se han puesto en alerta por unas informaciones aparecidas en Alemania según las cuales la promesa no tendría 18 años sino 22 cometiendo así un fraude de edad.Newcastle, Chelsea y Barcelona han lanzado sus redes sobre este jugador internacional con Alemania nacido en Camerún que acaba su contrato con el Borussia el próximo 30 de junio de 2024. Los clubs le quieren libre por tratarse de una promesa pero quizás no sea una perla de futuro sino que, por su edad, está más hecho o tiene menos proyeción de lo que algunos creen.

Moukoko nació en Yaundé, Camerún, y se a vivir a Alemania en 2014, donde fue adoptado.

Ahora se ha afirmado en Alemania que en 2022 se descubrió un certificado de nacimiento fechado en el año 2000 con el nombre de Yousouffa Mohamadou y atribuido al delantero del Dortmund Moukoko.

Moukoko, en la órbita del Barça | AFP

El medio de noticias austriaco 'Laola1' detalla las afirmaciones de que el padre adoptivo de Moukoko había enviado el supuesto certificado de nacimiento descubierto a un periodista.

La adopción del jugador surgió en 2022, pero ahora se alega que una investigación sobre el fraude de edad ha generado dudas sobre la legitimidad de que Moukoko tenga 18 años.

Se afirma que surgieron más dudas debido a que Moukoko supuestamente tenía novias significativamente mayores que él en sus primeros años de adolescencia.

El caso viene de lejos

La semana pasada, la selección sub-17 de Camerún se preparaba para jugar los partidos de clasificación de África Central en la Copa de Naciones de este mes cuando se descubrió que 21 de los 30 miembros del equipo fallaron las pruebas de edad.

El entrenador Jean Pierre Fiala reclutó rápidamente a nuevos jugadores pero, en una humillación adicional, se descubrió que 11 de las incorporaciones también eran mayores de edad.

Samuel Eto'o, quien es presidente del organismo rector del fútbol camerunés, Fecafoot, pidió que todos los jugadores seleccionados para su equipo juvenil se sometan a pruebas de resonancia magnética para determinar la edad de los jugadores en un intento de abordar el creciente problema del fraude de edad en el país.

El fraude de edad ha sido una preocupación de larga data para el fútbol africano, con muchos de sus éxitos internacionales en el nivel juvenil empañados por acusaciones de jugadores mayores de edad.

Moukoko, con Alemania | AGENCIAS

Se han hecho acusaciones regularmente, pero aparentemente ha habido pocos intentos de investigarlo por parte de las autoridades.

Camerún se vio obligado a encontrar a 30 jugadores después de que 32 también fallaran en las pruebas de resonancia magnética que habían sido ordenadas por el presidente de la asociación de fútbol del país, Samuel Eto'o

Alemania en duda

En 2017, la FA alemana negó enfáticamente cualquier ilegitimidad hacia la documentación del jugador, que enumera su fecha de nacimiento el 20 de noviembre de 2004. "La DFB ya ha tenido una serie de conversaciones intensas con el Borussia Dortmund en varios niveles", decía una declaración de la DFB a Bild en ese momento.

“A pedido de la DFB de una cuidadosa consideración de los hechos, los responsables del Borussia Dortmund siempre señalan la autenticidad de los papeles y documentos, que también son conocidos por la DFB".

En 2017, la FA alemana negó categóricamente que su documentación tuviera algún problema. "Por lo tanto, no hay duda sobre la exactitud de la edad del jugador. En este asunto, la DFB se basa en los detalles del club de origen del jugador".

Ese mismo año, Timo Preus, entrenador de la Sub-23 del Dortmund, le dijo a Spox : 'Con Youssoufa, puedo imaginar que su edad solo se ha adivinado. Tal vez en realidad es uno o dos años mayor. Pero ciertamente no tiene 17 años. Para él eso es muy difícil. No hay nada por lo que culparlo, el chico no está haciendo trampa ni nada".