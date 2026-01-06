El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça

Leon Goretzka entra en la órbita del Barça. El centrocampista alemán acaba contrato a finales de temporada y no tiene intención alguna de renovar con el Bayern al haber perdido algo de protagonismo a pesar de que ha disputado 23 partidos esta temporada. El club blaugrana, a instancias de Hansi Flick, estaría pendiente de su situación y el futbolista priorizaría absolutamente firmar a partir de junio con el Barça para reencontrarse con su exentrenador a quien le une una muy buena relación personal.

Goretzka, por ahora, no ha querido negociar su renovación y quiere esperar a finales de temporada para elegir destino o quedarse en el Bayern. Según 'Sky Alemania', el futbolista ya tendría una buena propuesta del Nápoles encima de la mesa y varios clubs de la Premier le han contactado, pero ha paralizado todo a la espera de lo que pueda suceder con el Barça. El mediocentro internacional fue una de las piezas clave del Bayern de Flick y su objetivo sería jugar en la Liga española.

El Barça siempre ha estado muy atento al mercado de jugadores libres, aunque dentro de sus prioridades no entra la opción de firmar a un mediocentro en estos momentos. El club blaugrana apostará por un central -de perfil zurdo si es posible-, un extremo por banda izquierda, a falta de resolver el futuro de Rashford, y un delantero centro siempre que Lewandowski termine contrato y no se le haga oferta para renovar un año más.

Pese a todo, no se descarta que haya alguna salida en la zona del centro del campo siempre que llegue alguna oferta importante por algún futbolista que no esté dentro del once titular. El verano pasado se especuló mucho con una posible salida de Marc Casadó y habrá que ver cómo termina la temporada ya que el canterano ha ido perdiendo peso en el equipo. Si finalmente se opta por una venta, que puede ser necesaria para abordar el mercado de fichajes, la opción de Goretzka a coste cero podría ganar enteros.

Flick siempre está muy pendiente al mercado alemán y ya en el pasado, el Barça entró en la puja por el central Jonathan Tah y también preguntó por Grimaldo, que sigue triunfando en el Bayer Leverkusen. El técnico blaugrana está muy bien informado y evidentemente conoce a la perfección el estado de forma de los futbolistas de la Bundesliga. En el caso de Goretzka, además, tiene claro el rendimiento que podría darle, incluso, en un rol más secundario dentro de la plantilla.