Alejandro Muñiz arbitrará el Sevilla-Barcelona

El gallego Alejandro Muñiz Ruiz será el árbitro encargado de dirigir mañana el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports entre el Sevilla y el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que actuará desde la sala VAR Carlos del Cerro Grande, según confirmó el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El FC Barcelona tiene un gran balance con Muñiz Ruiz: ha ganado siete de los ocho partidos que ha disputado bajo su dirección. El único partido en el que no venció tuvo lugar la pasada temporada, ante el Real Betis en el Benito Villamarín (2-2). El Sevilla, por su parte, presenta peores números, pero también tiene un balance positivo (cuatro victorias, tres empates y dos derrotas).

Miguel Ángel Ortiz (comité madrileño) dirigirá el Alavés-Elche, con Daniel Jesús Trujillo (comité tinerfeño) en el VAR; José Luis Guzmán (comité andaluz) el Real Sociedad-Rayo Vallecano con Pablo González (comité navarro) en el VAR; Iosu Galech (comité navarro) el Espanyol-Real Betis con Valentín Pizarro (comité madrileño) en el VAR y César Soto (comité deCastilla y León) el Celta de Vigo-Atlético de Madrid, con Juan Luis Pulido (comité de Las Palmas) en el VAR.