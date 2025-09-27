Alejandro Hernández dirigirá el Barcelona-Real Sociedad

Alejandro José Hernández, del Comité de Las Palmas, ha sido designado para dirigir este domingo el encuentro Barcelona-Real Sociedad, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sportings.

Hernández Hernández estará auxiliado en el VAR por el gallego Javier Iglesias para el duelo de Montjuïc en el que será el segundo partido de la temporada en el que el canario imparta justicia en un partido de los azulgranas.

Polémica ante el Levante...

En el primero de este curso no pasó desapercibido, de eso no cabe duda. Fue en el Ciutat de València, partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato y en el que los de Hansi Flick salvaron la papeleta con un 2-3 tras remontar un 2-0 al descanso.

El segundo tanto de los 'granota' no llegó faltó de polémica. Fue pasado el minuto 45, en el tiempo de descuento antes del descanso tras una jugada en la que los locales recuperaron la pelota y salieron rápido en una contra peligrosa, pero por suerte, Balde llegó para evitar el mano a mano.

El rechace le volvió a caer al Levante y Morales remató a portería, pero otra vez el lateral culé lo despejó a córner. Parecía que el colegiado iba a pitar el final incluso sin dejar el saque de esquina (ya se superaba el tiempo añadido) pero no, el VAR lo llamó para indicar penalti por manos del jugador azulgrana, una decisión que días después el CTA catologó de correcta.

y en el último clásico

Las indignación fue total por parte del conjunto entrenado por Hansi Flick, que sufrió en sus carnes una jugada similar con el colegiado canario en mayo de este año en el clásico de Montjuïc con unas manos de Tchouameni que, ese día, no fueron consideradas punibles tras el remate de Ferran Torres, mientras que unas involuntarias de Fermín al inicio de la jugada del quinto gol culé sirvieron como pretexto para anular el tanto.