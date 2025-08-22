Alejandro Hernández arbitrará el Levante-Barça

Alejandro Hernández Hernández es el colegiado que deberá impartir justicia en el partido entre el Levante UD y el FC Barcelona de este sábado en el estadio Ciutat de València. El canario es uno de los árbitros con más experiencia en Primera División y será el encargado de dirigir el encuentro.

Hernández Hernández es un árbitro que sufrió la pasada campaña los ataques de Real Madrid TV y que ha sido acusado a menudo de barcelonista por unas declaraciones que hizo cuando era un niño.

Sin embargo, con el paso del tiempo se ha consagrado y actualmente tiene la consideración de ser uno de los mejores trencillas del fútbol español.

Alejandro Hernández estará acompañado en el VAR por Jorge Figueroa. Un especialista en la materia y que la pasada jornada tuvo que intervenir precisamente en el partido entre el Mallorca y el FC Barcelona.

Figueroa vio la patada en la cara que le propinó Muriqi a Joan Garcia y aconsejó a su compañero en el terreno de juego que lo expulsara. Una decisión justa viendo la dureza de la entrada.

Cabe recordar que esta temporada los colegiados son designados el día anterior al partido y no como se hacía hasta antes los jueves.