Alejandro Balde lucirá un 'look' especial ante Olympiakos

Semana especial, peinado especial. Alejandro Balde podría regresar al once de Hansi Flick en la máxima competición europea, tras regresar de lesión a principios de mes y volver a la titularidad ante el Girona.

El lateral sufrió una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un entrenamiento en septiembre de 2025, lo que lo tuvo apartado temporalmente de los terrenos de juego. El 1 octubre, regresó parcialmente ante el PSG y entró en la segunda mitad. Disputó solamente 18 minutos y ante el Sevilla, antes del parón de selecciones, jugó toda la segunda mitad. En Montjuic, ante el Girona, pudo entrar en el once, aunque los médicos le recomendaron a Flick que fuese cauteloso, y lo retiró en el 76'.

Semana importante para el Barça

Ahora es turno de la hora de la verdad. El FC Barcelona afronta unos días clave para las aspiraciones del equipo, tanto en Liga como en Champions. Este martes, reciben la visita de Olympiakos. Los griegos llegan a Montjuic en busca de su primera victoria en la liguilla, frente a un Barça que quiere reivindicarse en la competición tras la dolorosa derrota por 1-2 ante el París Saint-Germain en la segunda jornada.

Cinco días más tarde del compromiso europeo, el Barça viajará a Madrid para disputar el Clásico en el Santiago Bernabéu. Un partido a vida o muerte, en la que no estará Hansi Flick tras su expulsión ante el Girona.

Balde, vuelta a la exigencia

Semana muy complicada y los jugadores lo saben. El equipo está condicionado por las bajas y dos victorias le darían una inyección de esperanzas al equipo. Uno de los jugadores que necesita recuperar minutos y confianza es el propio Balde, que afrontará una semana especial con un cambio de peinado. Dicen que los jugadores se cambian el peinado en momentos de cambio, tras una mala etapa o en situaciones importantes para ellos (como hacia Griezmann).

Según ha subido el peluquero Jey Valdez, especialista en futbolistas, Balde ha optado por un corte 'taper fade', con rizos arriba, similar al de Ronald Araujo.

Veremos si Balde tiene sensaciones positivas ante Olympiakos, un rival que le exigirá mucho al FC Barcelona físicamente.