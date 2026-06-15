Alejandro Balde tiene ahora la palabra en el Barça tras 'escaparse' Marc Cucurella

El Barça tiene muchas carpetas abiertas y una de ellas es la del lateral izquierdo. El objetivo principal y prácticamente innegociable para Hansi Flick es la compra definitiva de Joao Cancelo, tras un fructífero regreso al club azulgrana la pasada campaña en calidad de cedido por el Al Hilal. El técnico alemán está tranquilo en una posición que ha sido cubierta hasta por tres futbolistas: además del portugués, por Gerard Martín, que pasó después al eje central, y por Alejandro Balde, quien partía como titular fijo pero que tuvo un rendimiento irregular, salpicado con alguna lesión, que cortó su proyección y dio paso a las dudas sobre su futuro. El nombre que más sonó para reemplazarle fue Marc Cucurella. El de Alella mostró su deseo de volver a vestir de azulgrana, pero finalmente lo hará de blanco.

Xavi Espinosa

Que Cucurella se haya cansado de esperar tiene precisamente bastante que ver con Balde. Para el club azulgrana, la del carril zurdo no era la situación más urgente que resolver. El barcelonés tiene 22 años y mucho que decir todavía, además de un contrato que le liga a la entidad barcelonista hasta el 30 de junio de 2028.

No significa que Alejandro Balde no pueda acabar entrando en alguna operación, como también ocurre con otro lateral, en este caso Jules Koundé. Pero, en principio, son los jugadores los que tiene la última palabra sobre su futuro y la intención de seguir vistiendo de azulgrana.

Balde se ha quedado sin Mundial, tapado por el propio Marc Cucurella y por otro exazulgrana, Alejandro Grimaldo. De hecho, no recibe la llamada de la selección española desde octubre de 2023. Pero cuando ha logrado estar al máximo nivel, el del distrito de Sant Martí ha evidenciado que es un futbolista de primera línea. Y este es su gran objetivo para la temporada 2026/2027: volver a ser el jugador rápido, incisivo y de calidad que le llegó a discutir incluso la 'parcela' del lateral izquierdo a todo un Jordi Alba.

Alejandro Balde abraza a Jules Koundé / EFE

Un 'reset' en pretemporada

No tener compromisos internacionales le permitirá a Balde, si no hay cambios sobre su situación, presentarse el próximo 13 de julio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para arrancar la pretemporada. Con casi toda la primera plantilla descansando tras el Mundial, la oportunidad del barcelonés se antoja inmejorable para volver a ganarse la confianza de Hansi Flick.

Para Alejandro Balde, será muy importante hacer un 'reset' y comenzar de cero desde el primer día. El barcelonés es quien tiene ahora la palabra y quien debe refrendar que el FC Barcelona no se ha equivocado 'dejando escapar' a Cucurella hacia el eterno rival. La cuestión económica ha sido importante, pero también la confianza en que Balde resurja tras una última temporada ciertamente complicada.